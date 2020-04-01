Скорик: подтвержден первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Абхазии

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции информирует…



Сухум. 7 апреля. Апсныпресс. Министерство здравоохранения и социального обеспечения РА сегодня подтвердило, что первый случай заражения человека коронавирусной инфекцией СОVID-19 в Абхазии был зарегистрирован в городе Гагра. Об этом на площадке Оперативного штаба по защите населения от СОVID-19 заявила главный санитарный врач Людмила Скорик.



Как сообщила Скорик: «Больной госпитализирован и изолирован, в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии. Пациент прибыл из Москвы, где был в командировке. Пациенту, госпитализированному в Гудаутскую больницу, оказывается медицинская помощь в полном объеме. Квалифицированным персоналом и специальным оборудованием Гудаутская больница обеспечена».



Кроме того, по информации Скорик, соответствующими службами Республики Абхазия проводятся мероприятия по предотвращению распространения инфекции. Государственной санитарно-эпидемиологической службой РА, через территориальные СЭС, проводится углубленное расследование для получения всей информации и отслеживания контактов инфицированного для определения, есть ли еще зараженные и заболевшие.



Скорик подчеркивает: «Данный случай коронавирусной болезни не был неожиданным в нашей стране, и в будущем мы можем быть свидетелями большего количества случаев заболевания, так как жители страны, чаще всего, пренебрегали теми требованиями, которые озвучивались в документах Кабинета Министров РА, актами и.о. Президента Абхазии, Приказами МЗиСО, не исполняли требования находится дома и на самоизоляции все, кто вернулся из городов и стран, где зарегистрировано заболевание коронавирусной инфекцией».



В настоящий момент Министерством здравоохранения и социального обеспечения РА принимаются все необходимые меры для выявления и тестирования подозрительных случаев для оказания помощи зараженным, обеспечения мер по предотвращению дальнейшего распространения вируса и для оповещения общественности.



При этом, Государственная санитарно-эпидемиологическая служба РА еще раз напомнила всем, кто недавно посетил страну или город, в котором зарегистрированы случаи СОVID-19, у кого поднялась температура и появился кашель, позвонить по телефону горячей линии и сообщить эти сведения, а также о необходимости оставаться дома, а при необходимости в тяжелых случаях обратиться за медицинской помощью.

