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Скорик: мероприятия ограничительного характера в Республике Абхазия ведут к положительным результатам
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15:43, 28 Мая 2020
В Кабинете Министров РА состоялось заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.
Сухум. 28 мая. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик сообщила о результатах предпринятых ограничительных мер.
Как подчеркнула Скорик, ограничительные меры, которые принимались руководством Республики Абхазия, начиная с 7 февраля, в пунктах пропуска «Псоу» и «Ингур», а также мероприятия по изоляции и госпитализации больных, проводимые Министерством здравоохранения РА с 6 апреля, дают положительную динамику по защите населения от корнавирусной инфекции. «За прошедший период карантина нами отслежено 6437 человек, которые прибыли в Республику Абхазия. Так, за последние 2 дня в республику прибыли 268 человек (КПП «Ингур»), которые будут отслежены во время 14-дневной домашней самоизоляции. Продолжает проводиться работа по изоляции организованных групп на 14 дней в туркомплексе «Айтар», где на сегодняшний день остаются 71 человек. На 28 мая в республике идет стойкая тенденция к уменьшению числа заболевших – всего за период с 7 апреля выявлено 29 заболевших, 17 человек пролечено и выписано из стационара, 1 – скончался, 11 – остаются в Гудаутской больнице. Состояние 1 пациента средней тяжести в силу его сопутствующих заболеваний. С 17 мая случаев новых больных не диагностировано», - сказала она.
По мнению Скорик: «Мероприятия ограничительного характера в Республике Абхазия проводятся в разумных объемах, ведут к положительным результатам и должны быть продолжены в полном объеме. Особенно ограничение движения через пограничные пункты Абхазии».
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