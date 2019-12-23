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Ситуацию с лесными пожарами обсудили на совещании у Президента Абхазии
11:19, 25 Декабря 2019
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, очаги возгорания остаются в Гулрыпшском, Гудаутском и Гагрском районах.
Сухум. 25 декабря. Апсныпресс.Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по ситуации с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-секретарь Главы государства Наала Авидзба.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, очаги возгорания остаются в Гулрыпшском, Гудаутском и Гагрском районах.
Подводя итоги совещания, Президент дал ряд поручений. В частности, Рауль Хаджимба поручил МЧС, в случае необходимости, привлечь к ликвидации пожаров личные составы силовых ведомств, главам районных администраций находиться в тесном контакте с МЧС и оперативно реагировать на запросы Министерства. Премьер-министру поручено в ежедневном режиме докладывать о ситуации.
Сухум. 25 декабря. Апсныпресс.Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по ситуации с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-секретарь Главы государства Наала Авидзба.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, очаги возгорания остаются в Гулрыпшском, Гудаутском и Гагрском районах.
Подводя итоги совещания, Президент дал ряд поручений. В частности, Рауль Хаджимба поручил МЧС, в случае необходимости, привлечь к ликвидации пожаров личные составы силовых ведомств, главам районных администраций находиться в тесном контакте с МЧС и оперативно реагировать на запросы Министерства. Премьер-министру поручено в ежедневном режиме докладывать о ситуации.
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