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Ситуацию с лесными пожарами обсудили на совещании у Президента Абхазии

11:19, 25 Декабря 2019
Ситуацию с лесными пожарами обсудили на совещании у Президента Абхазии
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, очаги возгорания остаются в Гулрыпшском, Гудаутском и Гагрском районах.  

Сухум. 25 декабря. Апсныпресс.Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по ситуации с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-секретарь Главы государства Наала Авидзба.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, очаги возгорания остаются в Гулрыпшском, Гудаутском и Гагрском районах.  

Подводя итоги совещания, Президент дал ряд поручений. В частности, Рауль Хаджимба  поручил МЧС, в случае необходимости,  привлечь к ликвидации пожаров личные составы силовых ведомств, главам районных администраций находиться в тесном контакте с МЧС и оперативно реагировать на запросы Министерства. Премьер-министру поручено в ежедневном режиме докладывать о ситуации.

 

 


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