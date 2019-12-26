Система «Апра» выходит на международный рынок: утверждена денежно-кредитная политика Нацбанка

Соответствующее Постановление принято парламентариями.



Сухум. 26 декабря. Апсныпресс. Елена Полуян/Лана Цвижба. На заседании сессии Народного Собрания – Парламента РА принято постановление «Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год».



Председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия обозначил главные направления деятельности Нацбанка на следующий год. Так, по его словам, Нацбанку предстоит выплатить 90 миллионов рублей по субординированному кредиту, после чего кредит будет закрыт.



Кроме того, как проинформировал Барателия, активно продолжит развиваться платежная система «Апра»:

– расширится география действия услуг карты;

– ведется разработка «дорожной карты» по предоставлению такой услуги, как покупка товаров через интернет;

– налаживается взаимодействие с платежной системой «Контакт», после чего станет возможным перечисление денежных средств на карту «Апра»;

– будет организовано мобильное приложение системы «Апра» и бесконтактное пользование картой «Апра»;

– планируется создание корпоративных карт «Апра».



При этом, Барателия отметил, что продолжит наращиваться количество банковских терминалов, если в 2019 году в стране существует 2 500 терминалов, то в 2020 году их количество собираются довести до 3 000.



Также, Барателия сообщил о разработке новых банковских продуктов по микрокредитованию: «Запланирован ряд льготных пакетов микрокредитования для определенных категорий граждан (многодетные семьи, инвалиды и прочие) и на определенные цели. Тем не менее, предоставить массовое кредитование по низким ставкам сегодня невозможно».



Постановление было принято единогласно.

