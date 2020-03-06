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Синоптики о погоде в выходные: днем временами умеренный дождь, переходящий в ливневый с грозой

14:58, 13 Марта 2020
Синоптики о погоде в выходные: днем временами умеренный дождь, переходящий в ливневый с грозой
Ночью и утром возможен туман.

Сухум. 13 марта. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в выходные дни погода на Черноморском побережье Абхазии неустойчива. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром возможен туман, днем при прохождении атмосферных фронтов с юга, временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый, возможна гроза.

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер слабый и умеренный - 2- 7 м/с.

Температура воздуха ночью + 9 +14°С, днем +10 +15°С.

Температура морской воды + 10°С.

В столице облачная с прояснениями погода, ночью и утром туман, днем временами умеренный дождь, переходящий в ливневый с грозой.

Температура воздуха ночью +11°С, днем +15°С.

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