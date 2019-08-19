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Синоптики о погоде в Сухуме 22 августа: переменная облачность, вечером возможен дождь

58
16:17, 21 Августа 2019
Синоптики о погоде в Сухуме 22 августа: переменная облачность, вечером возможен дождь
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.

Сухум. 21 августа. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погоду Абхазии будет формировать теплый сектор Южного циклона. Ожидается переменная облачность, ночью и утром местами туман, вечером из-за небольших перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, возможен кратковременный дождь, дождь с грозой.

Атмосферное давление – пониженное, будет медленно расти.

Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.

Температура морской воды + 26°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).

Относительная влажность воздуха – 60-90%. 

В столице переменная облачность, вечером возможен дождь.

Температура воздуха ночью +23°С, днем +30°С.

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