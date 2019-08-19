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Синоптики о погоде в Сухуме 22 августа: переменная облачность, вечером возможен дождь
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16:17, 21 Августа 2019
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Сухум. 21 августа. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погоду Абхазии будет формировать теплый сектор Южного циклона. Ожидается переменная облачность, ночью и утром местами туман, вечером из-за небольших перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, возможен кратковременный дождь, дождь с грозой.
Атмосферное давление – пониженное, будет медленно расти.
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура морской воды + 26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
В столице переменная облачность, вечером возможен дождь.
Температура воздуха ночью +23°С, днем +30°С.
Сухум. 21 августа. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погоду Абхазии будет формировать теплый сектор Южного циклона. Ожидается переменная облачность, ночью и утром местами туман, вечером из-за небольших перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, возможен кратковременный дождь, дождь с грозой.
Атмосферное давление – пониженное, будет медленно расти.
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура морской воды + 26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-90%.
В столице переменная облачность, вечером возможен дождь.
Температура воздуха ночью +23°С, днем +30°С.
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