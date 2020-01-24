Синоптики о погоде в Абхазии на неделю: неустойчива

Со среды и до конца недели, включая и выходные дни, погоду определяют холодные атмосферные фронты Циклона.



Сухум. 28 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в течение всей недели погода Черноморского побережья Абхазии неустойчива. В понедельник и вторник погода будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Со среды и до конца недели, включая и выходные дни, погоду определяют холодные атмосферные фронты Циклона, как с северо-запада, так и с юга. Облачно, временами умеренный дождь, переходящий в ливневый, местами дождь со снегом, снег. В предгорьях и горах – снег



Атмосферное давление – нестабильное.



Ветер умеренный 3- 8 м/с.



Температура воздуха ночью 0 +5°С, днем +8 +13°С.



Температура морской воды + 10°С.



