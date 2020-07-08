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Главная / Новости / Русская версия / Синоптики о погоде в Абхазии 9 июля: временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый с грозой, возможен град

Синоптики о погоде в Абхазии 9 июля: временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый с грозой, возможен град

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14:47, 8 Июля 2020
Синоптики о погоде в Абхазии 9 июля: временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый с грозой, возможен град

Температура морской воды + 26°С.

Сухум. 8 июля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг территория Черноморского побережья Абхазии  будет под влиянием юго-западной периферии высокого Скандинавского циклона с относительно холодным воздухом и теплого,  местного (волнового) циклона.  

Ожидается облачная с прояснениями погода, временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый с грозой, возможен град. 

Ветер слабый и умеренный -  2- 7 м/с.

Температура воздуха ночью + 19 +24°С, днем +23 +28°С. 

Температура морской воды + 26°С.

Облачная с прояснениями погода, временами дождь, гроза.
 
Температура воздуха ночью +22°С, днем +27°С.  




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