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Синоптики о погоде в Абхазии 9 июля: временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый с грозой, возможен град
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14:47, 8 Июля 2020
Температура морской воды + 26°С.
Сухум. 8 июля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием юго-западной периферии высокого Скандинавского циклона с относительно холодным воздухом и теплого, местного (волнового) циклона.
Ожидается облачная с прояснениями погода, временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый с грозой, возможен град.
Ветер слабый и умеренный - 2- 7 м/с.
Температура воздуха ночью + 19 +24°С, днем +23 +28°С.
Температура морской воды + 26°С.
Облачная с прояснениями погода, временами дождь, гроза.
Температура воздуха ночью +22°С, днем +27°С.
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