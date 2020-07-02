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Синоптики о погоде в Абхазии 3 июля: малооблачно, жарко, душно

14:46, 2 Июля 2020
Синоптики о погоде в Абхазии 3 июля: малооблачно, жарко, душно
Температура воздуха днем +34°С. 

Сухум. 2 июля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу погодообразующие факторы на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменятся, по-прежнему будут влиять местные циркуляционные процессы и усиленный вынос тропического воздуха с юга. Ожидается малооблачная, удушливо жаркая погода.

Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный - 1- 6 м/с.
Температура воздуха ночью + 19 +24°С, днем +29 +34°С.
Температура морской воды + 25°С.

В столице малооблачная, удушливо жаркая погода.
Температура воздуха ночью +23°С, днем +33°С.

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