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Синоптики о погоде в Абхазии 3 июля: малооблачно, жарко, душно
14:46, 2 Июля 2020
Температура воздуха днем +34°С.
Сухум. 2 июля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу погодообразующие факторы на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменятся, по-прежнему будут влиять местные циркуляционные процессы и усиленный вынос тропического воздуха с юга. Ожидается малооблачная, удушливо жаркая погода.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный - 1- 6 м/с.
Температура воздуха ночью + 19 +24°С, днем +29 +34°С.
Температура морской воды + 25°С.
В столице малооблачная, удушливо жаркая погода.
Температура воздуха ночью +23°С, днем +33°С.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный - 1- 6 м/с.
Температура воздуха ночью + 19 +24°С, днем +29 +34°С.
Температура морской воды + 25°С.
В столице малооблачная, удушливо жаркая погода.
Температура воздуха ночью +23°С, днем +33°С.
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