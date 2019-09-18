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Синоптики о погоде в Абхазии 20 сентября: переменная облачность, вечером возможен дождь
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15:07, 19 Сентября 2019
Атмосферное давление – нестабильное.
Сухум. 19 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу погоду Абхазии формируют восточная периферия Западного антициклона и теплый сектор Южного циклона. Ожидается переменная облачность, вечером возможен дождь.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +12+17°С, днем +21+26°С.
Температура морской воды +24°С.
В столице переменная облачность, вечером возможен дождь.
Температура воздуха ночью +17°С, днем +26°С.
Сухум. 19 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу погоду Абхазии формируют восточная периферия Западного антициклона и теплый сектор Южного циклона. Ожидается переменная облачность, вечером возможен дождь.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +12+17°С, днем +21+26°С.
Температура морской воды +24°С.
В столице переменная облачность, вечером возможен дождь.
Температура воздуха ночью +17°С, днем +26°С.
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