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Главная / Новости / Русская версия / Синоптики о погоде в Абхазии 20 сентября: переменная облачность, вечером возможен дождь

Синоптики о погоде в Абхазии 20 сентября: переменная облачность, вечером возможен дождь

25
15:07, 19 Сентября 2019
Синоптики о погоде в Абхазии 20 сентября: переменная облачность, вечером возможен дождь
Атмосферное давление – нестабильное.

Сухум. 19 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу погоду  Абхазии формируют восточная периферия Западного антициклона  и теплый сектор Южного циклона. Ожидается переменная облачность, вечером возможен дождь.
Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с.

Температура воздуха ночью +12+17°С, днем +21+26°С.

Температура морской воды +24°С.

В столице переменная облачность, вечером возможен дождь.

Температура воздуха ночью +17°С, днем +26°С.

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