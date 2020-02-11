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Синоптики: 19 февраля в Абазии ожидается преимущественно ясная погода
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18:41, 18 Февраля 2020
Атмосферное давление – повышенное, будет понижаться.
Сухум. 18 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду синоптическую ситуацию на Черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует поле повышенного атмосферного давления и вынос теплого воздуха с юго-запада. Ожидается преимущественно ясная погода.
Атмосферное давление – повышенное, будет понижаться.
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с, местами с порывами до 9 м/с.
Температура воздуха ночью +2+7°С, днем +9+14°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
В Сухуме небольшая облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +5°С, днем +14°С.
Сухум. 18 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду синоптическую ситуацию на Черноморском побережье Абхазии по-прежнему формирует поле повышенного атмосферного давления и вынос теплого воздуха с юго-запада. Ожидается преимущественно ясная погода.
Атмосферное давление – повышенное, будет понижаться.
Ветер слабый и умеренный – 1-6 м/с, местами с порывами до 9 м/с.
Температура воздуха ночью +2+7°С, днем +9+14°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
В Сухуме небольшая облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +5°С, днем +14°С.
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