23:18, 28 Марта 2020 29
18:39, 28 Марта 2020 287
15:48, 28 Марта 2020 654
11:16, 28 Марта 2020 416
20:17, 27 Марта 2020 1340
19:33, 27 Марта 2020 1153
18:04, 27 Марта 2020 1040
14:53, 27 Марта 2020 1647
14:29, 27 Марта 2020 1228
14:04, 27 Марта 2020 908
13:33, 27 Марта 2020 1006
20:20, 26 Марта 2020 1427
17:59, 26 Марта 2020 1086
17:57, 26 Марта 2020 1189
15:19, 26 Марта 2020 978
14:51, 26 Марта 2020 852
12:16, 26 Марта 2020 919
12:11, 26 Марта 2020 1188
11:56, 26 Марта 2020 882
18:45, 25 Марта 2020 1399
17:48, 25 Марта 2020 1653
16:19, 25 Марта 2020 1526
15:30, 25 Марта 2020 952
15:28, 25 Марта 2020 1023
13:06, 25 Марта 2020 1006
Популярное
24.03.2020 2219
24.03.2020 2160
22.03.2020 1954
22.03.2020 1921
22.03.2020 1839
25.03.2020 1653
22.03.2020 1652
27.03.2020 1648
Штаб по защите населения от коронавирусной инфекции: убедительная просьба перенести свадебные, торжественные, траурные мероприятия
23:18, 28 Марта 2020
К гражданам Абхазии обратился Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции.
Сухум. 28 марта. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса выступил с обращением к гражданам Абхазии и попросил соблюдать режим самоизоляции.
В обращении говорится:
«Как вы знаете, коронавирусная инфекция каждый день распространяется по всему миру. Сотни тысяч заболевших, тысячи смертей – эта страшная болезнь сеет панику и хаос по всему миру. В зону риска входят пожилые люди, ВИЧ-инфицированные, пациенты с аутоиммунными или онкологическими заболеваниями, а также страдающие хроническими болезнями.
В такое непростое время на каждом гражданине Абхазии лежит ответственность за нераспространение коронавируса. Вызывает недоумение игнорирование отдельными гражданами предписаний Указа и.о. Президента Республики Абхазия Валерия Бганба «О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия», в частности, о запрете проведения свадебных, торжественных и иных мероприятий. Сегодня, халатное отношение к требованиям данного Указа могут повлечь не только юридические последствия, но и спровоцировать вспышку коронавирусной инфекции в нашей республике и привести к гибели наших сограждан.
Убедительнкая просьба к населению отменить или перенести свадебные, торжественные, а также траурные мероприятия, в соответствии с Указом и.о. Президента РА.
Мы призываем вас не выходить из дома без необходимости, соблюдать режим самоизоляции и избегать контактов с другими людьми, пользоваться индивидуальными средствами защиты и следовать предписаниям Указа и.о. Президента Республики Абхазия Валерия Бганба «О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия» и другим рекомендациям Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции».
Сухум. 28 марта. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса выступил с обращением к гражданам Абхазии и попросил соблюдать режим самоизоляции.
В обращении говорится:
«Как вы знаете, коронавирусная инфекция каждый день распространяется по всему миру. Сотни тысяч заболевших, тысячи смертей – эта страшная болезнь сеет панику и хаос по всему миру. В зону риска входят пожилые люди, ВИЧ-инфицированные, пациенты с аутоиммунными или онкологическими заболеваниями, а также страдающие хроническими болезнями.
В такое непростое время на каждом гражданине Абхазии лежит ответственность за нераспространение коронавируса. Вызывает недоумение игнорирование отдельными гражданами предписаний Указа и.о. Президента Республики Абхазия Валерия Бганба «О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия», в частности, о запрете проведения свадебных, торжественных и иных мероприятий. Сегодня, халатное отношение к требованиям данного Указа могут повлечь не только юридические последствия, но и спровоцировать вспышку коронавирусной инфекции в нашей республике и привести к гибели наших сограждан.
Убедительнкая просьба к населению отменить или перенести свадебные, торжественные, а также траурные мероприятия, в соответствии с Указом и.о. Президента РА.
Мы призываем вас не выходить из дома без необходимости, соблюдать режим самоизоляции и избегать контактов с другими людьми, пользоваться индивидуальными средствами защиты и следовать предписаниям Указа и.о. Президента Республики Абхазия Валерия Бганба «О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия» и другим рекомендациям Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.