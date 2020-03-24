Штаб по защите населения от коронавирусной инфекции: убедительная просьба перенести свадебные, торжественные, траурные мероприятия

К гражданам Абхазии обратился Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции.



Сухум. 28 марта. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса выступил с обращением к гражданам Абхазии и попросил соблюдать режим самоизоляции.



В обращении говорится:



«Как вы знаете, коронавирусная инфекция каждый день распространяется по всему миру. Сотни тысяч заболевших, тысячи смертей – эта страшная болезнь сеет панику и хаос по всему миру. В зону риска входят пожилые люди, ВИЧ-инфицированные, пациенты с аутоиммунными или онкологическими заболеваниями, а также страдающие хроническими болезнями.



В такое непростое время на каждом гражданине Абхазии лежит ответственность за нераспространение коронавируса. Вызывает недоумение игнорирование отдельными гражданами предписаний Указа и.о. Президента Республики Абхазия Валерия Бганба «О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия», в частности, о запрете проведения свадебных, торжественных и иных мероприятий. Сегодня, халатное отношение к требованиям данного Указа могут повлечь не только юридические последствия, но и спровоцировать вспышку коронавирусной инфекции в нашей республике и привести к гибели наших сограждан.



Убедительнкая просьба к населению отменить или перенести свадебные, торжественные, а также траурные мероприятия, в соответствии с Указом и.о. Президента РА.



Мы призываем вас не выходить из дома без необходимости, соблюдать режим самоизоляции и избегать контактов с другими людьми, пользоваться индивидуальными средствами защиты и следовать предписаниям Указа и.о. Президента Республики Абхазия Валерия Бганба «О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия» и другим рекомендациям Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции».

