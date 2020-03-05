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Штаб по защите населения от коронавирусной инфекции рекомендовал организациям не проводить массовые мероприятия
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15:56, 6 Марта 2020
В Кабмине РА прошло совещание Межведомственного оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции.
Сухум. 6 марта. Апсныпресс. Под председательством исполняющего обязанности Президента, премьер-министра Республики Абхазия Валерия Бганба состоялось первое совещание Межведомственного оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. В работе совещания приняли участия главы министерств, представители сферы здравоохранения и силовых структур. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета Министров РА.
Главный санитарный врач РА Людмила Скорик доложила о нынешней ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире: «Количество стран, в которых выявляется это заболевание, увеличивается. На данный момент заболевание выявлено в 83-х странах мира. Однако есть чёткая информация от Роспотребнадзора, что количество новых случаев появляется не так быстро, как в первый месяц. Сегодня официально подтверждённых и зарегистрированных случаев заражения инфекцией – 98 113 человек, прирост за эти сутки составил 2738 человек, это 2,9% от всех заболеваний в мире. В Китае увеличение заболевших небольшое – 145 человек, то есть 0,2%. Китай справляется с ситуацией своими силами и заболевание начинает уменьшаться, летальность также идёт на спад. До сих пор неблагополучная ситуация наблюдается в Италии, из 3858 случаев заражения – 148 с летальным исходом. В Корее из 6284 случаев – 42 с летальным исходом. В Иране из 3512 – 108 с летальным исходом. В этих странах ситуация по распространению инфекции вышла из-под контроля. Поэтому те меры, которые принимает Республика Абхазия, защищая своё населениена границах, обоснованы».
Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия сообщил, что за дни работы межведомственной рабочей группы, а теперь штаба, была проведена консультативная работа с коллегами из России. Он также сообщил, что сотрудники лечебных учреждений ознакомлены с алгоритмами действий в случае подозрения у больного коронавирусной инфекции, с медперсоналом проведён инструктаж, согласно протоколу ведения инфицированных больных. «Но наши врачи должны быть обеспечены средствами защиты, дезинфицирующими средствами в полном объеме. То, что имеет Минздравсоцобеспечения на данный период, не предназначено для использования при карантинной инфекции. Именно поэтому ведём переговоры с коллегами о возможности поставок гуманитарной помощи», - сказал Цахнакия. Участники совещания подтвердили, что на данный момент ситуация в Абхазии благополучна. Тем не менее, особое внимание уделяется пациентам с пневмонией, проводится дополнительное изучение клинических данных больных. Разработан механизм доставки при подозрении на коронавирусную инфекцию биоматериала пациента для ПЦР диагностики (не экспресс-тестирование) в Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт.
На совещании также обсудили итоги введения ограничительных мер пересечения государственных границ республики по рекам Ингур и Псоу; механизм проверки состояния здоровья в мобильных медицинских комплексах тех, кому въезд в страну не запрещен; работу горячих линий, работу по информированию граждан о мерах профилактики.
По итогам совещания штаба, Валерий Бганба обратил внимание представителей МВД на необходимость усиления работы участковых отделений милиции, поручил штабу рекомендовать организациям не проводить массовые мероприятия и пр. При этом, в период усиленных мер по предотвращению проникновению в Абхазию коронавирусной инфекции, ведомства должны согласовывать со штабом план общественных мероприятий.
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