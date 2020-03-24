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Штаб по защите населения от коронавирусной инфекции: пока коронавирус в Абхазии не выявлен

17:12, 29 Марта 2020
Штаб по защите населения от коронавирусной инфекции: пока коронавирус в Абхазии не выявлен
Координационный штаб по защите населения Республики Абхазия от коронавируса информирует…

Сухум. 29 марта. Апсныпресс. На 29 марта 2020 года в инфекционной больнице города Сухум вновь обратившихся пациентов нет. Об этом информирует Координационный штаб по защите населения РА от коронавируса.

Как говорится в сообщении: «28 марта из инфекционной больницы города Сухум в Центральную районную больницу города Гудаута был переведен пациент с первичным диагнозом «внебольничная пневмония». На данном этапе пациента обследуют. Как только появятся результаты обследования, мы о них сразу сообщим на официальных ресурсах и в СМИ Абхазии».

Штаб приводит сводку эпидемиологической ситуации: «Пока коронавирус в Абхазии не выявлен. За двое суток в инфекционную больницу города Сухум обратилось 9 человек, всем был поставлен диагноз ОРВИ. После выставления диагноза, все пациенты находятся на домашнем лечении. 

На сегодняшний день в колл-центр обратилось более 200 человек по всей республике».

Также, с 30 марта Координационный штаб по защите населения от коронавируса планирует проведение тренингов для всего медицинского персонала. 

«Благодарим население за понимание и в очередной раз призываем всех не покидать свои дома без острой необходимости. Очень просим вас соблюдать карантин», - подчеркивается в сообщении Штаба.

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