Штаб по защите населения от коронавирусной инфекции: пока коронавирус в Абхазии не выявлен

Координационный штаб по защите населения Республики Абхазия от коронавируса информирует…



Сухум. 29 марта. Апсныпресс. На 29 марта 2020 года в инфекционной больнице города Сухум вновь обратившихся пациентов нет. Об этом информирует Координационный штаб по защите населения РА от коронавируса.



Как говорится в сообщении: «28 марта из инфекционной больницы города Сухум в Центральную районную больницу города Гудаута был переведен пациент с первичным диагнозом «внебольничная пневмония». На данном этапе пациента обследуют. Как только появятся результаты обследования, мы о них сразу сообщим на официальных ресурсах и в СМИ Абхазии».



Штаб приводит сводку эпидемиологической ситуации: «Пока коронавирус в Абхазии не выявлен. За двое суток в инфекционную больницу города Сухум обратилось 9 человек, всем был поставлен диагноз ОРВИ. После выставления диагноза, все пациенты находятся на домашнем лечении.



На сегодняшний день в колл-центр обратилось более 200 человек по всей республике».



Также, с 30 марта Координационный штаб по защите населения от коронавируса планирует проведение тренингов для всего медицинского персонала.



«Благодарим население за понимание и в очередной раз призываем всех не покидать свои дома без острой необходимости. Очень просим вас соблюдать карантин», - подчеркивается в сообщении Штаба.

