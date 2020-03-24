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Штаб по защите населения Абхазии от коронавируса: у пациента, переведённого в Гудаутскую ЦРБ, коронавирус не выявлен
23:39, 29 Марта 2020
Оперативный штаб по защите населения Республики Абхазия от коронавируса информирует…
Сухум. 29 марта. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения Республики Абхазия от коронавируса информирует:
«28 марта из инфекционной больницы города Сухум в Центральную районную больницу города Гудаута был переведен пациент с первичным диагнозом внебольничная пневмония. Пациент прошел обследование и тест на коронавирус. Как мы и обещали, публикуем результаты теста, которые были получены буквально несколько минут назад - коронавирус не выявлен.
Ежедневно Оперативный штаб информирует население о ситуации в стране. Просим граждан следить за информацией из официальных источников.
Также, мы ведем постоянный мониторинг в СМИ и социальных сетях для выявления нарушений карантина и режима ЧП, а также оперативно реагируем на сообщения и происшествия, представляющие важность в настоящее время.
Так, в связи с поступившим сигналом из Республиканского реабилитационного центра (КБРЦ) в городе Гагра о том, что медицинский персонал и руководство не находятся на рабочем месте, хотим прояснить ситуацию.
Руководитель КБРЦ, действительно, отпустил пожилых сотрудников центра на карантин. Но остальные работники и руководство находятся в отведенное время на рабочем месте. Пациентов никто не выгонял и приказа о том, чтобы располагать в КБРЦ больных коронавирусом тоже никто давал.
Завтра на место отправятся представители Оперативного штаба для выяснения всех обстоятельств.
Просим граждан быть более сдержанными и ответственно подходить к распространению разного рода домыслов».
Сухум. 29 марта. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения Республики Абхазия от коронавируса информирует:
«28 марта из инфекционной больницы города Сухум в Центральную районную больницу города Гудаута был переведен пациент с первичным диагнозом внебольничная пневмония. Пациент прошел обследование и тест на коронавирус. Как мы и обещали, публикуем результаты теста, которые были получены буквально несколько минут назад - коронавирус не выявлен.
Ежедневно Оперативный штаб информирует население о ситуации в стране. Просим граждан следить за информацией из официальных источников.
Также, мы ведем постоянный мониторинг в СМИ и социальных сетях для выявления нарушений карантина и режима ЧП, а также оперативно реагируем на сообщения и происшествия, представляющие важность в настоящее время.
Так, в связи с поступившим сигналом из Республиканского реабилитационного центра (КБРЦ) в городе Гагра о том, что медицинский персонал и руководство не находятся на рабочем месте, хотим прояснить ситуацию.
Руководитель КБРЦ, действительно, отпустил пожилых сотрудников центра на карантин. Но остальные работники и руководство находятся в отведенное время на рабочем месте. Пациентов никто не выгонял и приказа о том, чтобы располагать в КБРЦ больных коронавирусом тоже никто давал.
Завтра на место отправятся представители Оперативного штаба для выяснения всех обстоятельств.
Просим граждан быть более сдержанными и ответственно подходить к распространению разного рода домыслов».
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