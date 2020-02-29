Штаб Леонида Дзапшба призывает граждан республики придерживаться буквы Закона и спокойно подойти к проведению выборов

Заявление распространила помощник кандидата в Президенты по связям со СМИ и общественностью Эльза Чанба.



Сухум. 3 марта. Апсныпресс. Помощник кандидата в Президенты Леонида Дзапшба по связям со СМИ и общественностью Эльза Чанба распространила заявление:



«Уважаемые сограждане!



На сегодняшний день в результате действий, имевших определенные недопустимые причины, в Абхазии сложилась взрывоопасная ситуация по раскачиванию общества. Под угрозу ставится сама наша государственность.



Мы призываем власть вести себя нейтрально, дабы не было прецедента поддержки одного из кандидатов. Все стороны, в том числе и власть, обязаны вести себя в рамках конституционного русла, способствовать проведению законных, честных, прозрачных выборов Главы государства.



Штаб кандидата в Президенты Леонида Дзапшба призывает всех граждан нашей многонациональной республики уважать любой выбор народа, придерживаться буквы Закона и спокойно подойти к проведению выборов».

