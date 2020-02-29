APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
18:23, 3 Марта 2020 92
17:59, 3 Марта 2020 96
17:20, 3 Марта 2020 150
15:28, 3 Марта 2020 273
15:25, 3 Марта 2020 158
15:13, 3 Марта 2020 161
15:08, 3 Марта 2020 191
14:21, 3 Марта 2020 390
14:04, 3 Марта 2020 356
13:13, 3 Марта 2020 225
12:00, 3 Марта 2020 228
22:16, 2 Марта 2020 826
17:57, 2 Марта 2020 1039
17:49, 2 Марта 2020 708
17:44, 2 Марта 2020 854
15:57, 2 Марта 2020 786
15:41, 2 Марта 2020 851
15:27, 2 Марта 2020 603
12:23, 2 Марта 2020 617
12:08, 2 Марта 2020 603
12:27, 1 Марта 2020 951
11:59, 29 Февраля 2020 867
11:13, 29 Февраля 2020 877
11:11, 29 Февраля 2020 2098
18:35, 28 Февраля 2020 687

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Штаб Леонида Дзапшба призывает граждан республики придерживаться буквы Закона и спокойно подойти к проведению выборов

Штаб Леонида Дзапшба призывает граждан республики придерживаться буквы Закона и спокойно подойти к проведению выборов

96
17:59, 3 Марта 2020
Штаб Леонида Дзапшба призывает граждан республики придерживаться буквы Закона и спокойно подойти к проведению выборов
Заявление распространила помощник кандидата в Президенты по связям со СМИ и общественностью Эльза Чанба. 

Сухум. 3 марта. Апсныпресс. Помощник кандидата в Президенты Леонида Дзапшба по связям со СМИ и общественностью Эльза Чанба распространила заявление: 

«Уважаемые сограждане! 

На сегодняшний день в результате действий, имевших определенные недопустимые причины, в Абхазии сложилась взрывоопасная ситуация по раскачиванию общества. Под угрозу ставится сама наша государственность. 

Мы призываем власть вести себя нейтрально, дабы не было прецедента поддержки одного из кандидатов. Все стороны, в том числе и власть, обязаны вести себя в рамках конституционного русла, способствовать проведению законных, честных, прозрачных выборов Главы государства. 

Штаб кандидата в Президенты Леонида Дзапшба призывает всех граждан нашей многонациональной республики уважать любой выбор народа, придерживаться буквы Закона и спокойно подойти к проведению выборов».

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика