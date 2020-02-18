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Штаб кандидата в Президенты Адгура Ардзинба: наша мотивация – это возможность развиваться вместе со своей страной и приносить пользу

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21:13, 25 Февраля 2020
Штаб кандидата в Президенты Адгура Ардзинба: наша мотивация – это возможность развиваться вместе со своей страной и приносить пользу
Штаб кандидата в Президенты РА Адгура Ардзинба выступил с заявлением.

Сухум. 25 февраля. Апсныпресс. Штаб кандидата в Президенты РА Адгура Ардзинба выступил с заявлением, в котором подчеркивается: людей, продолжающих рассуждать категориями «хаджимбизма», «багапшизма», «анквабизма» и т. п., при Президенте Адгуре Ардзинба на ответственных государственных постах в стране не будет!

В заявлении говорится:

«В своем выступлении перед жителями села  Джгярда председатель партии «Айтаира» Л. И. Лакербая заявил, что команда Адгура Ардзинба – это команда Рауля Хаджимба, поставив тем самым под сомнение независимость Адгура Ардзинба как кандидата в Президенты и будущего лидера страны. В принципе, мы не считаем необходимым комментировать каждое подобное заявление, но ввиду его очевидной несправедливости и голословности, посчитали нужным это сделать.

Во-первых, Адгур Ардзинба – это самостоятельный политик, который не имеет каких-либо обязательств перед экс-Президентом Республики Абхазия Р. Д. Хаджимба или кем-либо еще, что для нас всех очень важно. Еще более важно, что он не обязан своей карьерой, общественным статусом или финансовым положением никому, кроме самого себя.
В нашей команде разные люди, многие из которых в прошлом поддерживали Рауля Хаджимба, в этом нет ничего удивительного, но также многие поддерживали Астамура Борисовича Тарба, Алхаса Алексеевича Квициния, Олега Нуриевича Аршба, а ранее Сергея Васильевича Багапш, Александра Золотинсковича Анкваб и даже одного из наших нынешних оппонентов – Аслана Георгиевича Бжания. При этом всех нас объединяет не столько личностный фактор, сколько общая идея необходимости перемен в стране, и наша вера в то, что именно Адгур Ардзинба сможет эти перемены обеспечить.

Никому из нас не обещаны должности, материальные или имущественные блага в качестве источника вдохновения для политической борьбы. Наша мотивация – это возможность расти и развиваться вместе со своей страной и приносить пользу в той сфере, в которой наш труд и профессиональные качества будут наиболее востребованы. Мы гордимся своей командой, в которой очень много таланта и энергии, но также нет недостатка в опыте, гордимся тем, как наша команда справляется с текущими задачами в рамках избирательного процесса. Но это не закрытый клуб, и, как Адгур Ардзинба подчеркивал в своём интервью Абхазскому телевидению, мы будем приглашать для совместной работы специалистов и профессионалов вне зависимости от политических взглядов и предпочтений.

Во-вторых, нам очень жаль, что такой заслуженный и авторитетный человек как Леонид Иванович Лакербая, продолжает публично педалировать тему общественного раскола и развешивать ярлыки «мы – они», «свой – чужой», «наш – не наш», и т. д., что в корне неверно, и от чего все очень устали. Это путь в никуда и, как любят выражаться наши политики, «а в конце дороги той – плаха с топорами». На наш взгляд, в этом вопросе у господина Лакербая гораздо больше общего с так нещадно критикуемым им экс-президентом Раулем Хаджимба, который за время руководства страной, к сожалению, так и не смог объединить народ и стать Президентом для всех. По нашему мнению, вопреки утверждению Леонида Ивановича о «новой команде», которую штаб Аслана Георгиевича Бжания собрал под своими знаменами, ничего нового в этой команде не будет, пока политику в ней определяют люди, мыслями застрявшие в 2004 и в 2014 годах.

И в-третьих, хотя еще не принято абсолютно никаких кадровых и политических решений, одно мы можем сказать совершенно точно: людей, которые продолжают рассуждать категориями «хаджимбизма», «багапшизма», «анквабизма» и т. п., при Президенте Адгуре Ардзинба на ответственных государственных постах в стране не будет!»

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