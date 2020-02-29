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Адгур Ардзинба приостановил работу штаба и встречи с избирателями

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15:57, 2 Марта 2020
Адгур Ардзинба приостановил работу штаба и встречи с избирателями
Штаб Адгура Ардзинба распространил заявление.

Сухум. 2 марта. Апсныпресс. Штаб кандидата в Президенты Абхазии Адгура Ардзинба распространил заявление:

В заявлении говорится:

«В связи с тем, что кандидат в Президенты Абхазии Аслан Бжания госпитализирован в Сочи, предвыборные штабы кандидата в Президенты Адгура Ардзинба временно приостанавливают свою работу и встречи с избирателями.

Желаем Аслану Георгиевичу скорейшего восстановления здоровья, возвращения в Абхазию и продолжения предвыборной кампании».


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