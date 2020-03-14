Штаб Адгура Ардзинба: обращаемся к ПП «Амцахара» и Аслану Бжания прекратить беспрецедентное давление на избирательные комиссии

Предвыборный штаб кандидата в Президенты РА Адгура Ардзинба выступил с заявлением.







Сухум. 19 марта. Апсныпресс. Штаб кандидата в Президенты Республики Абхазия Адгура Ардзинба выступил с заявлением, в котором подчеркивает, что считает необходимым довести до населения информацию о ситуации в окружных избирательных комиссиях в канун дня голосования. В заявлении говорится:







«В последние дни в массовом порядке в список членов участковых избирательных комиссий под давлением политической партии «Амцахара» вводятся новые лица, большинство которых являются членами партии «Амцахара» и активными сторонниками кандидата в Президенты Аслана Бжания.







На данный момент по всей стране выведено из состава избирательных комиссий около 80 человек и введено более 100. Хотим заметить, что нареканий и жалоб на работу избирательных комиссий за весь период их деятельности не было ни разу. Более того, на текущий момент в Центральную избирательную комиссию не было подано ни одного обращения руководителей окружных и участковых комиссий о необходимости увеличения количества членов комиссий.







Напоминаем, что это повторные выборы, и согласно действующему законодательству, они должны быть проведены тем же составом избирательных комиссий, который был и в 2019 году, кроме обоснованных случаев.







Считаем, что данные действия несут прямую угрозу законному процессу проведения справедливых выборов, ведут к дестабилизации общественно-политической ситуации в стране и могут привести к гражданскому противостоянию.







Обращаемся к политической партии «Амцахара» и кандидату в Президенты Аслану Бжания прекратить беспрецедентное давление на избирательные комиссии, вернуться в правовое русло и дать возможность провести выборы в спокойной обстановке. Обращаемся к председателю Центральной избирательной комиссии Тамазу Гогия с требованием взять ситуацию под контроль. Призываем окружные избирательные комиссии ответственно подойти к подготовке ко дню голосования и не способствовать нагнетанию ситуации».