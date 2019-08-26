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Школа в селе Лыхны приняла учеников после капитального ремонта

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13:36, 2 Сентября 2019
Школа в селе Лыхны приняла учеников после капитального ремонта
В школе им. П.С. Шакрыл прошла торжественная линейка. 

Сухум. 2 сентября. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Средняя школа им. П.С. Шакрыл в селе Лыхны открыла двери для учеников после проведенного капитального ремонта. На торжественной линейке, посвященной новому учебному году, присутствовал Президент Абхазии Рауль Хаджимба. 



Директор школы Изольда Чичба, открывая мероприятие, отметила: «Мы, учителя школы, отдадим все силы, чтобы передать знания ученикам. Самое главное в воспитании будущего поколения – привить патриотизм и любовь к Родине. Мы сделаем все возможное для этого».   

Министр образования и науки РА Адгур Какоба обратился к школьникам: «Открытие школы в селе Лыхны – большое событие. Таких школ в Абхазии мало. Уверен, что вы оправдаете надежды своих учителей. Здесь предусмотрены все условия для того, чтобы преподаватели дали вам качественное обучение и нужные знания. Уверен, что вы станете достойным будущим нашей страны».  

В свою очередь, старшеклассники поблагодарили всех, кто вложил силы в реконструкцию и открытие школы. 

В этом году в первый класс новой школы пошли 15 детей. 



(АП): Капитальный ремонт школы в селе Лыхны прошел в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Работы по реконструкции школы начались в 2017 году. В здании образовательного учреждения  50 классов, укомплектованы кабинеты химии и труда. Здание оснащено системой электрического обогрева классов, вестибюля и коридоров, системой видеонаблюдения. Есть школьная столовая и пищевой блок.


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