Школа в селе Лыхны приняла учеников после капитального ремонта

Средняя школа им. П.С. Шакрыл в селе Лыхны открыла двери для учеников после проведенного капитального ремонта. На торжественной линейке, посвященной новому учебному году, присутствовал Президент Абхазии Рауль Хаджимба.Директор школы Изольда Чичба, открывая мероприятие, отметила: «Мы, учителя школы, отдадим все силы, чтобы передать знания ученикам. Самое главное в воспитании будущего поколения – привить патриотизм и любовь к Родине. Мы сделаем все возможное для этого».Министр образования и науки РА Адгур Какоба обратился к школьникам: «Открытие школы в селе Лыхны – большое событие. Таких школ в Абхазии мало. Уверен, что вы оправдаете надежды своих учителей. Здесь предусмотрены все условия для того, чтобы преподаватели дали вам качественное обучение и нужные знания. Уверен, что вы станете достойным будущим нашей страны».В свою очередь, старшеклассники поблагодарили всех, кто вложил силы в реконструкцию и открытие школы.В этом году в первый класс новой школы пошли 15 детей.