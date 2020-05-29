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Школа, детский сад, дорога, парк: Кристина Озган вновь проверила работы на объектах в Гагре и Пицунде
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18:53, 5 Июня 2020
Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия совершила повторную рабочую поездку в Гагрский район.
Сухум. 5 июня. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган совершила повторную рабочую поездку в Гагрский район и проинспектировала работы, которые ведутся на объектах в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА на 2017-2019 гг. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики РА.
Как говорится в сообщении, во время предыдущей инспекции строительства Гагрской средней общеобразовательной школы №1 был выявлен ряд недостатков. По прошествии 2 недель часть недостатков устранена, по остальным проблемам определены пути решения. Выяснилось, что изначально в смете была предусмотрена установка 2 трансформаторов для обеспечения объекта электроснабжением – основного и резервного. Однако позже решили перенаправить эти средства на другие работы. Кроме того, в аварийном состоянии находятся линии электропередач, подходящие к объекту. По итогам инспекции объекта, Кристина Озган поручила представителю РУП «Черноморэнерго» в течение 2 дней представить расчеты по решению проблемы. Подрядчики, со своей стороны, заверили, что все, предусмотренное сметой, будет завершено в течение 2 недель.
«Строительно-монтажные работы на стадии завершения. Вторым этапом станет оснащение объекта всем необходимым оборудованием. Мы постараемся оперативно получить финансирование, чтобы подготовить школу к учебному процессу. Надеюсь, мы вас не подведем», – обратилась Кристина Озган к начальнику отдела образования Администрации Гагрского района и представителям дирекции школы.
Следующим объектом инспекции стала колоннада в Гагрском Приморском парке. Работы на объекте возобновлены, в бассейне фонтана приступили к укладке мозаики. Кристина Озган обратила внимание подрядчиков на обязательное соблюдение сроков завершения работ до конца августа 2020 года. Продолжаются работы и по укладке плитки на набережной парка. Срок завершения этих работ – 31 июля 2020 года. Принято решение укладывать плитку по секторам для удобства пешеходов.
Также, в рамках поездки были проинспектированы восстановительные работы на канализационно-насосных станциях. По словам начальника Управления капитального строительства Тимура Агрба, реконструкция КНС-5 завершена, на КНС-4 работы продолжаются. «В соответствии с новыми установленными графиками, работы должны быть завершены до конца июля 2020 года», – сказал он.
Кристина Озган осмотрела реконструкцию очистных сооружений канализации и подчеркнула, что есть много вопросов не столько к качеству проводимых работ, сколько к самому проекту. «Я предметно разобралась в данном проекте и считаю, что целесообразно вернуться к принятым ранее решениям. Стоимость проекта по организации очистных сооружений г. Гагра объемом 20 000 кубометров составляет около 1,5 млрд рублей. Для того, чтобы объект работал, к нему необходимо также подвести магистральный трубопровод, протяженностью 11 км и общей стоимостью практически 240 млн рублей», – уточнила она. Таким образом, общая стоимость реализации проекта, по ее словам, составляет более 1 млрд 700 млн рублей. В 2017-2019 гг. проект был профинансирован на сумму 176 млн рублей, а в Инвестпрограмме 2020-2022 гг. сумма финансирования составляет всего 395 млн рублей.
«Соответственно, на реализацию всего проекта определен источник финансирования в сумме 582 млн рублей. Это лишь третья часть от необходимого объема средств. И даже, если эти средства будут освоены, объект не сможет функционировать», – сказала вице-премьер. Для сравнения, Кристина Озган привела в пример КОС г. Сухум в с. Нижняя Эшера объемом до 30 000 кубометров, которые строились в 2013-2014 гг. Стоимость проекта тогда составила 606 млн рублей. Вице-премьер, министр экономики предложила представителям Администрации Гагрского района совместно осмотреть эксплуатируемые с 2016 года очистные сооружения г. Сухум для изучения их эффективности и последующего принятия решения.
В г. Пицунда Кристина Озган обратила внимание на упущения в проекте капитального ремонта автодороги на участке от республиканской трассы до центральной части города, запланированном на 2020 год: «Город Пицунда – один из главных туристических центров республики, в котором сосредоточено значительное количество объектов отдыха и массового посещения туристов. Хорошая дорога и освещение – это первое, что видят туристы, заезжая в город. Однако освещение участка не предусмотрено. На данном этапе мы должны оценить стоимость проекта, чтобы потом определять источники финансирования этих работ».
На стройплощадке детского сада в г. Пицунда, возведение которого запланировано в рамках Инвестпрограммы 2015-2017 гг., работы были приостановлены по ряду объективных причин. С 2017 года объект простаивает. При этом, из-за проблем с кровлей, во время дождей здание затапливало, значительная часть стен и потолков прогнили. «Удивительно, что, имея практически готовый объект, за 3 года не были приняты управленческие решения для его ввода в эксплуатацию», – отметила Кристина Озган.
Как сообщил и.о. главы города Алхас Шамба, для завершения работ в 2017 году было необходимо 6 млн рублей. Общая сметная стоимость объекта – 75 млн рублей. При этом, по личной инициативе Шамба, большая часть оборудования вывезена и сохранена. Вице-премьер, министр экономики поручила руководству УКС подготовить дефектный акт и оценить стоимость необходимых работ для ввода объекта в эксплуатацию.
По итогам рабочей поездки Кристина Озган поручила руководству Администрации Гагрского района взять работы на всех объектах под строгий контроль.
Сухум. 5 июня. Апсныпресс. Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган совершила повторную рабочую поездку в Гагрский район и проинспектировала работы, которые ведутся на объектах в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА на 2017-2019 гг. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики РА.
Как говорится в сообщении, во время предыдущей инспекции строительства Гагрской средней общеобразовательной школы №1 был выявлен ряд недостатков. По прошествии 2 недель часть недостатков устранена, по остальным проблемам определены пути решения. Выяснилось, что изначально в смете была предусмотрена установка 2 трансформаторов для обеспечения объекта электроснабжением – основного и резервного. Однако позже решили перенаправить эти средства на другие работы. Кроме того, в аварийном состоянии находятся линии электропередач, подходящие к объекту. По итогам инспекции объекта, Кристина Озган поручила представителю РУП «Черноморэнерго» в течение 2 дней представить расчеты по решению проблемы. Подрядчики, со своей стороны, заверили, что все, предусмотренное сметой, будет завершено в течение 2 недель.
«Строительно-монтажные работы на стадии завершения. Вторым этапом станет оснащение объекта всем необходимым оборудованием. Мы постараемся оперативно получить финансирование, чтобы подготовить школу к учебному процессу. Надеюсь, мы вас не подведем», – обратилась Кристина Озган к начальнику отдела образования Администрации Гагрского района и представителям дирекции школы.
Следующим объектом инспекции стала колоннада в Гагрском Приморском парке. Работы на объекте возобновлены, в бассейне фонтана приступили к укладке мозаики. Кристина Озган обратила внимание подрядчиков на обязательное соблюдение сроков завершения работ до конца августа 2020 года. Продолжаются работы и по укладке плитки на набережной парка. Срок завершения этих работ – 31 июля 2020 года. Принято решение укладывать плитку по секторам для удобства пешеходов.
Также, в рамках поездки были проинспектированы восстановительные работы на канализационно-насосных станциях. По словам начальника Управления капитального строительства Тимура Агрба, реконструкция КНС-5 завершена, на КНС-4 работы продолжаются. «В соответствии с новыми установленными графиками, работы должны быть завершены до конца июля 2020 года», – сказал он.
Кристина Озган осмотрела реконструкцию очистных сооружений канализации и подчеркнула, что есть много вопросов не столько к качеству проводимых работ, сколько к самому проекту. «Я предметно разобралась в данном проекте и считаю, что целесообразно вернуться к принятым ранее решениям. Стоимость проекта по организации очистных сооружений г. Гагра объемом 20 000 кубометров составляет около 1,5 млрд рублей. Для того, чтобы объект работал, к нему необходимо также подвести магистральный трубопровод, протяженностью 11 км и общей стоимостью практически 240 млн рублей», – уточнила она. Таким образом, общая стоимость реализации проекта, по ее словам, составляет более 1 млрд 700 млн рублей. В 2017-2019 гг. проект был профинансирован на сумму 176 млн рублей, а в Инвестпрограмме 2020-2022 гг. сумма финансирования составляет всего 395 млн рублей.
«Соответственно, на реализацию всего проекта определен источник финансирования в сумме 582 млн рублей. Это лишь третья часть от необходимого объема средств. И даже, если эти средства будут освоены, объект не сможет функционировать», – сказала вице-премьер. Для сравнения, Кристина Озган привела в пример КОС г. Сухум в с. Нижняя Эшера объемом до 30 000 кубометров, которые строились в 2013-2014 гг. Стоимость проекта тогда составила 606 млн рублей. Вице-премьер, министр экономики предложила представителям Администрации Гагрского района совместно осмотреть эксплуатируемые с 2016 года очистные сооружения г. Сухум для изучения их эффективности и последующего принятия решения.
В г. Пицунда Кристина Озган обратила внимание на упущения в проекте капитального ремонта автодороги на участке от республиканской трассы до центральной части города, запланированном на 2020 год: «Город Пицунда – один из главных туристических центров республики, в котором сосредоточено значительное количество объектов отдыха и массового посещения туристов. Хорошая дорога и освещение – это первое, что видят туристы, заезжая в город. Однако освещение участка не предусмотрено. На данном этапе мы должны оценить стоимость проекта, чтобы потом определять источники финансирования этих работ».
На стройплощадке детского сада в г. Пицунда, возведение которого запланировано в рамках Инвестпрограммы 2015-2017 гг., работы были приостановлены по ряду объективных причин. С 2017 года объект простаивает. При этом, из-за проблем с кровлей, во время дождей здание затапливало, значительная часть стен и потолков прогнили. «Удивительно, что, имея практически готовый объект, за 3 года не были приняты управленческие решения для его ввода в эксплуатацию», – отметила Кристина Озган.
Как сообщил и.о. главы города Алхас Шамба, для завершения работ в 2017 году было необходимо 6 млн рублей. Общая сметная стоимость объекта – 75 млн рублей. При этом, по личной инициативе Шамба, большая часть оборудования вывезена и сохранена. Вице-премьер, министр экономики поручила руководству УКС подготовить дефектный акт и оценить стоимость необходимых работ для ввода объекта в эксплуатацию.
По итогам рабочей поездки Кристина Озган поручила руководству Администрации Гагрского района взять работы на всех объектах под строгий контроль.
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