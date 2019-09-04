Абхазский футболист подписал профессиональный контракт с российским футбольным клубом в этом году.



Сухум. 4 августа. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Шабат Логуа дебютировал за футбольный клуб «Тюмень» в матче ОЛИМП-Кубка России по футболу на стадии 1/32 финала. Логуа вышел в стартовом составе в матче с красноярским «Енисеем» на месте левого защитника и отыграл 85 минут.



В конце матча ФК «Тюмень» все-таки пропустил гол и не смог пробиться в следующий этап кубка.



«Наконец-то дебютировал Шабат Логуа. Лучший футболист Абхазии прошлого года появился на месте левого защитника и запомнился скоростными прорывами по своему флангу», - отмечается на официальном сайте клуба.



По итогам 2018 года Логуа признан лучшим футболистом страны.



