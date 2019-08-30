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СГБ РА: государственная граница между Южной Осетией и Грузией вновь превращается в линию фронта
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13:17, 3 Сентября 2019
СГБ РА сделала заявление.
Сухум. 3 сентября. Апсныпресс. Служба государственной безопасности Абхазии распространила заявление, в связи с ситуацией на границе Южной Осетии и Грузии.
В заявлении говорится:
«В СГБ РА внимательно следят за ситуацией на югоосетино-грузинском участке государственной границы в районе н.п. Уиста (Цнелис) Знаурского района Республики Южная Осетия.
Резкая эскалация напряженности там произошла 24 августа, после того, как Грузия самовольно установила блокпост в непосредственной близости от осетинского населенного пункта и ввела в этот район силовые подразделения. 1 сентября, под предлогом борьбы с беспилотным летательным аппаратом, грузинские силовики открыли огонь в направлении Южной Осетии. Осетинская сторона на провокацию не реагировала и ответный огонь не открывала. Тем не менее, в результате применения огнестрельного оружия по сопредельной территории был создан опасный прецедент, который в дальнейшем может иметь самые серьезные последствия.
Наблюдая за ситуацией из Сухума, мы видим, как государственная граница между Южной Осетией и Грузией вновь превращается в линию фронта и виной тому – безответственная и агрессивная политика Тбилиси. Однозначно понятно, что само нахождение грузинских силовиков и их блокпоста вблизи югоосетинского населенного пункта могут привести к открытому вооруженному противостоянию и, как следствие, к человеческим жертвам.
Надеемся, что действия Грузии не останутся незамеченными присутствующими на месте инцидента представителями Миссии наблюдателей Европейского Союза (МНЕС), которые в таких случаях обязаны принимать меры по устранению предпосылок к дальнейшей эскалации конфликта.
Считаем, что единственным выходом из сложившейся ситуации может быть только отвод грузинских силовиков от н.п. Уиста и ликвидация ранее обустроенного там блокпоста. Эта мера позволит в дальнейшем всем сторонам вернуться к режиму переговоров, снять спорные вопросы и напряженность.
Пользуясь случаем, СГБ РА напоминает, что Грузия не реагирует на предложения Абхазии приступить к процессу цивилизованного обсуждения вопросов прохождения государственной границы, ее делимитации и демаркации. Данное обстоятельство не способствует нормализации обстановки, укреплению мер доверия между нашими государствами и открыто демонстрирует агрессивные намерения нашего соседа».
Сухум. 3 сентября. Апсныпресс. Служба государственной безопасности Абхазии распространила заявление, в связи с ситуацией на границе Южной Осетии и Грузии.
В заявлении говорится:
«В СГБ РА внимательно следят за ситуацией на югоосетино-грузинском участке государственной границы в районе н.п. Уиста (Цнелис) Знаурского района Республики Южная Осетия.
Резкая эскалация напряженности там произошла 24 августа, после того, как Грузия самовольно установила блокпост в непосредственной близости от осетинского населенного пункта и ввела в этот район силовые подразделения. 1 сентября, под предлогом борьбы с беспилотным летательным аппаратом, грузинские силовики открыли огонь в направлении Южной Осетии. Осетинская сторона на провокацию не реагировала и ответный огонь не открывала. Тем не менее, в результате применения огнестрельного оружия по сопредельной территории был создан опасный прецедент, который в дальнейшем может иметь самые серьезные последствия.
Наблюдая за ситуацией из Сухума, мы видим, как государственная граница между Южной Осетией и Грузией вновь превращается в линию фронта и виной тому – безответственная и агрессивная политика Тбилиси. Однозначно понятно, что само нахождение грузинских силовиков и их блокпоста вблизи югоосетинского населенного пункта могут привести к открытому вооруженному противостоянию и, как следствие, к человеческим жертвам.
Надеемся, что действия Грузии не останутся незамеченными присутствующими на месте инцидента представителями Миссии наблюдателей Европейского Союза (МНЕС), которые в таких случаях обязаны принимать меры по устранению предпосылок к дальнейшей эскалации конфликта.
Считаем, что единственным выходом из сложившейся ситуации может быть только отвод грузинских силовиков от н.п. Уиста и ликвидация ранее обустроенного там блокпоста. Эта мера позволит в дальнейшем всем сторонам вернуться к режиму переговоров, снять спорные вопросы и напряженность.
Пользуясь случаем, СГБ РА напоминает, что Грузия не реагирует на предложения Абхазии приступить к процессу цивилизованного обсуждения вопросов прохождения государственной границы, ее делимитации и демаркации. Данное обстоятельство не способствует нормализации обстановки, укреплению мер доверия между нашими государствами и открыто демонстрирует агрессивные намерения нашего соседа».
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