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Сеть аптек «Лекарь» бесплатно раздает антисептики

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18:11, 31 Марта 2020
Сеть аптек «Лекарь» бесплатно раздает антисептики
Каждый желающий может бесплатно взять в аптеке антисептики.

Сухум. 31 марта. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Сеть аптек «Лекарь», под контролем Госстандарта РА и при содействии Минздрава РА, наладила производство антисептических средств для бесплатной раздачи населению.

Управляющая сетью аптек «Лекарь» Аксана Гогия рассказала Апсныпресс о благотворительной акции: «Сегодня в аптеках дефицит антисептиков, и руководством фирмы «Лекарь» было принято такое решение. Мы уже с утра начали акцию. Каждый желающий может бесплатно взять у нас в аптеке антисептики. Мы также раздали их по организациям – в МВД, ГТК и в больницы. И по возможности будем продолжать это дело, пока не объявят об отмене карантина».

Гогия выразила благодарность за содействие Николаю Ачба, Даниле Зухба и Давиду Сакания.

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