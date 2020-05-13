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Сессионные экзамены в АГУ могут отменить
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19:24, 13 Мая 2020
В Кабинете Министров РА прошло заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.
Сухум. 13 мая. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции представитель штаба Дмитрий Шамба сообщил, как будет проходить сдача экзаменов и защита дипломных работ в текущем году.
Дмитрий Шамба проинформировал: «В Абхазском госуниверситете вчера состоялось заседание ректората. На данный момент обсуждается вопрос, как проводить в текущем году занятия, а также, как будет осуществляться сдача экзаменов и защита дипломных работ. В том числе, рассматривается такой вариант, как отмена сессионных экзаменов и выставление итоговых оценок по текущим оценкам».
Также, Шамба рассказал об организации защиты квалификационных работ: «Столы и стулья должны быть расставлены с учетом социальной дистанции. В обязательном порядке будут использоваться средства индивидуальной защиты и маски, с учетом пандемии».
Сухум. 13 мая. Апсныпресс. Тамара Ачба. На заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции представитель штаба Дмитрий Шамба сообщил, как будет проходить сдача экзаменов и защита дипломных работ в текущем году.
Дмитрий Шамба проинформировал: «В Абхазском госуниверситете вчера состоялось заседание ректората. На данный момент обсуждается вопрос, как проводить в текущем году занятия, а также, как будет осуществляться сдача экзаменов и защита дипломных работ. В том числе, рассматривается такой вариант, как отмена сессионных экзаменов и выставление итоговых оценок по текущим оценкам».
Также, Шамба рассказал об организации защиты квалификационных работ: «Столы и стулья должны быть расставлены с учетом социальной дистанции. В обязательном порядке будут использоваться средства индивидуальной защиты и маски, с учетом пандемии».
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