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СЭС подготовила рекомендации для приема туристов

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11:54, 21 Июля 2020
СЭС подготовила рекомендации для приема туристов

Прием отдыхающих должен производиться исключительно при отрицательных результатах лабораторных исследований на  COVID-19.

Сухум. 21 июля. Апсныпресс. Санитарно-эпидемиологическая служба РА подготовила рекомендации для Министерства туризма по организации работы объектов отдыха, в случае начала приема организованных групп туристов. 

Как отмечается в документе, «в каждом объекте размещения должно быть определено ответственное лицо, желательно, с медицинским образованием, которое будет заниматься вопросами, связанными с Covid-19 инфекцией. Прием отдыхающих должен производиться исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований в отношении COVID-19, полученных не позднее, чем за трое суток до даты прибытия в объект отдыха»

СЭС рекомендует размещать не более одного человека в номере, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими или членами одной семьи. 

СЭС также рекомендует в закрытых помещениях в присутствии других людей использовать маски, не проводить в здравницах групповые процедуры. 

«Необходимо проводить термометрию при приеме отдыхающих, и не реже одного раза в день. На открытой территории подлежат обеззараживанию детские игровые площадки, беседки, площадки у входа скамейки, двери, поручни, урны, терминалы, пляжное оборудование», - отмечается в рекомендациях. .

Руководителям объектов отдыха также рекомендовано не допускать к работе сотрудников без справок об отсутствии Сovid-19, выданных не ранее, чем за 7 дней до выхода на работу.

Полный перечень рекомендаций смотреть по ссылке.


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