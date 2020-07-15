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СЭС подготовила рекомендации для приема туристов
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11:54, 21 Июля 2020
Прием отдыхающих должен производиться исключительно при отрицательных результатах лабораторных исследований на COVID-19.
Сухум. 21 июля. Апсныпресс. Санитарно-эпидемиологическая служба РА подготовила рекомендации для Министерства туризма по организации работы объектов отдыха, в случае начала приема организованных групп туристов.
Как отмечается в документе, «в каждом объекте размещения должно быть определено ответственное лицо, желательно, с медицинским образованием, которое будет заниматься вопросами, связанными с Covid-19 инфекцией. Прием отдыхающих должен производиться исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований в отношении COVID-19, полученных не позднее, чем за трое суток до даты прибытия в объект отдыха»
СЭС рекомендует размещать не более одного человека в номере, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими или членами одной семьи.
СЭС также рекомендует в закрытых помещениях в присутствии других людей использовать маски, не проводить в здравницах групповые процедуры.
«Необходимо проводить термометрию при приеме отдыхающих, и не реже одного раза в день. На открытой территории подлежат обеззараживанию детские игровые площадки, беседки, площадки у входа скамейки, двери, поручни, урны, терминалы, пляжное оборудование», - отмечается в рекомендациях. .
Руководителям объектов отдыха также рекомендовано не допускать к работе сотрудников без справок об отсутствии Сovid-19, выданных не ранее, чем за 7 дней до выхода на работу.
Полный перечень рекомендаций смотреть по ссылке.
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