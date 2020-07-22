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Сергей Шамба назначен Секретарем Совета безопасности Абхазии
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20:02, 28 Июля 2020
Указ подписан 28 июля.
Сухум. 28 июля. Апсныпресс. Президент Аслан Бжания подписал Указ о назначении Сергея Мироновича Шамба секретарем Совета безопасности Республики Абхазия
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