Сергей Пустовалов назначен вице-премьером Республики Абхазия

Подписан Указ президента о назначении вице-премьера.



Сухум. 22 июля 2020. Апсныпресс. Пустовалов Сергей Борисович назначен вице-премьером Республики Абхазия. Соответствующий Указ подписал сегодня, 22 июля, президент Аслан Бжания.



Пустовалов Сергей Борисович родился в 1965 году в г. Воронеже.



В 1982 году окончил Казанское суворовское военное училище.



1982 – 1986 гг. - обучение в Новосибирском высшем военно-политическом общевойсковом училище.



1986 – 1999 гг. – служба в рядах ВС СССР и Российской Федерации.



В 1996 году окончил с отличием Гуманитарную академию Вооруженных сил Российской Федерации.



1999 – 2002 гг. – консультант, заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника управления государственной службы и кадров аппарата губернатора Саратовской области.



2002 – 2004 гг. – заместитель заведующего кафедрой государственного и муниципального управления Поволжской академии государственной службы.



2002 – 2004 гг. – руководитель службы персонала торгово-промышленной группы «Дикомп» в г. Саратове.



2004 – 2008 гг. - помощник министра обороны Республики Абхазия по социально-правовым вопросам.



С 2008 года по настоящее время - преподаватель Абхазского государственного университета.



Кандидат педагогических наук, доцент.



Женат, отец двух дочерей.



