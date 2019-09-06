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Сергей Чесноков: мы думаем, что выборы пройдут в дружеской атмосфере
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19:07, 8 Сентября 2019
Международный наблюдатель – представитель Фонда регионального развития Республики Гана Сергей Чесноков – о втором туре выборов Президента Абхазии.
Сухум. 8 сентября. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Международном пресс-центре ЦИК РА представитель Фонда регионального развития Республики Гана прокомментировал повторное голосование на выборах Президента Республики Абхазия.
Сергей Чесноков пояснил, что он представляет Республику Гана: «Наша миссия – оценить со своей стороны демократичность и правильность выборных функций в Республике Абхазия. Вчера мы проинспектировали участки на готовность к работе. Материалы о кандидатах были вывешены, кабины построены и обеспечены всем необходимым, урны – в наличии. Также, сегодня утром мы побывали на участках Сухумского округа, это школы №4, №10 и Национальная библиотека. Участки открылись вовремя, урны были опечатаны и с подписями. С технической стороны нареканий нет. Мы встретились с руководителями штабов, нам заявили, что нарушений нет. Поэтому, думаем, что выборы пройдут в дружеской атмосфере».
Сухум. 8 сентября. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Международном пресс-центре ЦИК РА представитель Фонда регионального развития Республики Гана прокомментировал повторное голосование на выборах Президента Республики Абхазия.
Сергей Чесноков пояснил, что он представляет Республику Гана: «Наша миссия – оценить со своей стороны демократичность и правильность выборных функций в Республике Абхазия. Вчера мы проинспектировали участки на готовность к работе. Материалы о кандидатах были вывешены, кабины построены и обеспечены всем необходимым, урны – в наличии. Также, сегодня утром мы побывали на участках Сухумского округа, это школы №4, №10 и Национальная библиотека. Участки открылись вовремя, урны были опечатаны и с подписями. С технической стороны нареканий нет. Мы встретились с руководителями штабов, нам заявили, что нарушений нет. Поэтому, думаем, что выборы пройдут в дружеской атмосфере».
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