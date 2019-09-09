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Главная / Новости / Русская версия / «Сентябрьское лето» в Абхазии продолжается: температура воздуха днем +29°С

«Сентябрьское лето» в Абхазии продолжается: температура воздуха днем +29°С

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15:29, 11 Сентября 2019
«Сентябрьское лето» в Абхазии продолжается: температура воздуха днем +29°С
Днем преимущественно ясная погода.

Сухум. 11 сентября. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг синоптическая обстановка на территории Черноморского побережья Абхазии существенно не изменится, сохранится влияние обширного антициклона с запада. Ночью ожидается небольшая облачность, днем преимущественно ясная погода.

Атмосферное давление – 763 мм р.с.

Ветер слабый и умеренный - 1-6 м/с.

Температура воздуха ночью +14 +19°С, днем +24 +29°С.

Температура морской воды + 26°С. В столице ночью небольшая облачность, днем преимущественно ясная погода.

Температура воздуха ночью +18°С, днем +29°С.

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