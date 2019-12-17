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Семнадцать градусов тепла в Абхазии 18 декабря
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15:57, 17 Декабря 2019
Атмосферное давление – высокое.
Сухум. 17 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погоду Абхазии по-прежнему формирует юго-западный отрог обширного Антициклона и активный вынос теплого воздуха с юга. Ожидается малооблачная погода, без осадков, ночью местами возможен туман.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер слабый и умеренный 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью + 5 +10°С, днем+ 12 +17°С.
Температура морской воды + 13°С.
В столице малооблачная погода, без осадков.
Температура воздуха ночью +9°С, днем +17°С.
Сухум. 17 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погоду Абхазии по-прежнему формирует юго-западный отрог обширного Антициклона и активный вынос теплого воздуха с юга. Ожидается малооблачная погода, без осадков, ночью местами возможен туман.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер слабый и умеренный 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью + 5 +10°С, днем+ 12 +17°С.
Температура морской воды + 13°С.
В столице малооблачная погода, без осадков.
Температура воздуха ночью +9°С, днем +17°С.
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