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Семнадцать градусов тепла в Абхазии 13 декабря
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15:31, 12 Декабря 2019
В столице переменная облачность, без осадков.
Сухум. 12 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Абхазии по-прежнему будет под влиянием теплого сектора Атлантического циклона.
Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный - 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью + 3 +8°С, днем + 12 +17°С.
Температура морской воды + 13°С.
В столице переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +7°С, днем +17°С.
Сухум. 12 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в пятницу территория Абхазии по-прежнему будет под влиянием теплого сектора Атлантического циклона.
Ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный - 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью + 3 +8°С, днем + 12 +17°С.
Температура морской воды + 13°С.
В столице переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +7°С, днем +17°С.
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