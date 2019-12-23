Семь медалей в копилке абхазских спортсменов: Открытый турнир по рукопашному бою прошел в Сочи

Турнир посвящен памяти Героя России Евгения Эпова.



Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. В Сочи прошел III Открытый турнир города по армейскому рукопашному бою памяти Героя России Евгения Эпова.



В турнире приняли участие более 140 спортсменов из 12 юношеских команд из различных регионов России и команда Республики Абхазия.



Сборная команда Республики Абхазия состояла из 9 спортсменов из Гагры и Гудауты.



В копилке абхазских спортсменов 7 медалей, из них 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые.



Первые места заняли Эсам Ажиба из Гудауты и Георгий Капба из Гагры.



Серебряными призерами стали Артур Акопян и Эри Бжания из Гагры.



Третьи места заняли Артур Тополян из Гагры, Инал Гунба и Алан Чанба из Гудауты.



Эдуард Маркарян был награжден специальным призом «За волю к победе».



Тренирует спортсменов главный тренер сборной Абхазии по рукопашному бою, заслуженный тренер РФ и РА Ваграм Алексанян и тренер спортсменов из Гудауты Алиас Чанба.



Организаторы турнира – Местное отделение ДОСААФ России города Сочи Краснодарского края и Первичное отделение ДОСААФ России «Спортивный клуб армейского рукопашного боя г. Сочи «Ястреб».





(АП): Сержант Евгений Эпов – командир штурмового отделения 23-го отряда спецназа «Оберег» (г. Челябинск) Уральского регионального командования ВВ МВД России. Погиб в 2012 году в Кизлярском районе Республики Дагестан. В ходе столкновения с вооруженными боевиками Евгений спас боевых товарищей, накрыв собой гранату. Ценой своей жизни он обеспечил выполнение боевой задачи. Указом Президента России за героизм, мужество и самоотверженность сержанту Евгению Юрьевичу Эпову посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.

