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Селу Мцара – 140 лет!
18:13, 1 Декабря 2019
Мероприятие, посвящённое 140-летию села, посетил вице-президент Абхазии Аслан Барциц.
Мцара. 1 декабря. Апсныпресс. Тамара Ачба/Лана Цвижба. В Абхазии отметили 140-летие села Мцара. Мероприятие посетил вице-президент Абхазии Аслан Барциц.
Открывая мероприятие, председатель армянской общины Гагрского района Хачик Миносян отметил: «У села Мцара – особый статус, это первое поселение армян на территории Республики Абхазия».
Аслан Барциц от имени Президента Абхазии Рауля Хаджимба поздравил жителей села: «Гостеприимная абхазская земля приняла людей после известных трагических событий в Турции. Сегодня это можно называть геноцидом, через который прошел армянский народ. Мы с вами уже знаем праздник армянской общины «Амшен», направленный на популяризацию народных традиций и межнациональное взаимопонимание. Абхазия – страна, в которой армяне могут спокойно жить и работать, учиться в школах и иметь свои издания. Но все помнят времена, когда наш общий враг хотел стереть с лица земли не только абхазов, но и всех, кто проживал на этой территории. В самые трудные для нас времена армянские ребята встали рядом, сформировали группы, а затем и батальоны. Мы чтим имена героев».
Учитель Мцарской школы Жора Оганесян рассказал об истории села: «Мы собрались здесь, в историческом месте, в центре села Мцара, где 140 лет назад формировалось армянское поселение на благодатной и гостеприимной земле Апсны. В 1879 году, в начале осени, две группы, около 400 человек амшенских армян, прибыли на территорию Абхазии. Здесь с пониманием отнеслись к этим людям, так как судьба амшенских армян была идентична судьбе абхазов, которых постигла та же участь. Амшенцы заселили заброшенные земли в Мцаре и образовали первое армянское село в Абхазии. Основным занятием сельчан было табаководство. И табак Самсун был признан самым лучшим и качественным. Мцара по праву является колыбелью для всех амшенских армян в Абхазии. Кроме того, в 1883 году здесь была открыта приходская школа, первая армянская школа в Абхазии».
На празднике председатель армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян передал медаль «За Победу» родственникам посмертно награжденного жителя села Мцара Жоры Кочконян.
Мцара. 1 декабря. Апсныпресс. Тамара Ачба/Лана Цвижба. В Абхазии отметили 140-летие села Мцара. Мероприятие посетил вице-президент Абхазии Аслан Барциц.
Открывая мероприятие, председатель армянской общины Гагрского района Хачик Миносян отметил: «У села Мцара – особый статус, это первое поселение армян на территории Республики Абхазия».
Аслан Барциц от имени Президента Абхазии Рауля Хаджимба поздравил жителей села: «Гостеприимная абхазская земля приняла людей после известных трагических событий в Турции. Сегодня это можно называть геноцидом, через который прошел армянский народ. Мы с вами уже знаем праздник армянской общины «Амшен», направленный на популяризацию народных традиций и межнациональное взаимопонимание. Абхазия – страна, в которой армяне могут спокойно жить и работать, учиться в школах и иметь свои издания. Но все помнят времена, когда наш общий враг хотел стереть с лица земли не только абхазов, но и всех, кто проживал на этой территории. В самые трудные для нас времена армянские ребята встали рядом, сформировали группы, а затем и батальоны. Мы чтим имена героев».
Учитель Мцарской школы Жора Оганесян рассказал об истории села: «Мы собрались здесь, в историческом месте, в центре села Мцара, где 140 лет назад формировалось армянское поселение на благодатной и гостеприимной земле Апсны. В 1879 году, в начале осени, две группы, около 400 человек амшенских армян, прибыли на территорию Абхазии. Здесь с пониманием отнеслись к этим людям, так как судьба амшенских армян была идентична судьбе абхазов, которых постигла та же участь. Амшенцы заселили заброшенные земли в Мцаре и образовали первое армянское село в Абхазии. Основным занятием сельчан было табаководство. И табак Самсун был признан самым лучшим и качественным. Мцара по праву является колыбелью для всех амшенских армян в Абхазии. Кроме того, в 1883 году здесь была открыта приходская школа, первая армянская школа в Абхазии».
На празднике председатель армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян передал медаль «За Победу» родственникам посмертно награжденного жителя села Мцара Жоры Кочконян.
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