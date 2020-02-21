Сегодня основоположнику абхазской литературы Дмитрию Гулиа исполнилось бы 146 лет

В Абхазии проходят памятные мероприятия, посвященные патриарху абхазской литературы.



Сухум. 21 февраля. Апсныпресс. Аманда Касландзия. Сегодня основателю абхазской письменности и литературы, прозаику, драматургу, историку, общественному деятелю, народному поэту Абхазии Дмитрию Гулиа исполнилось бы 146 лет.



В Абхазии проходят памятные мероприятия, посвященные патриарху абхазской литературы. С утра, у памятника писателю состоялась церемония возложения цветов. Кроме того, в Государственном мемориальном доме-музее народного поэта открылся вечер памяти, посвященный Дню рождения Дмитрия Гулиа.



Открывая мероприятие, директор дома-музея имени Д. Гулиа Светлана Корсая отметила: «Хочу поприветствовать всех тех, кто сегодня пришел разделить с нами этот праздник. Мы всегда рады видеть вас в нашем музее. На вечере памяти школьники прочтут стихотворения, а также выступят с песнями и танцами».



Также, состоялся Круглый стол, посвященный проблемам Государственного мемориального дома-музея и его перспективам.