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Сегодня основоположнику абхазской литературы Дмитрию Гулиа исполнилось бы 146 лет

14:39, 21 Февраля 2020
Сегодня основоположнику абхазской литературы Дмитрию Гулиа исполнилось бы 146 лет
В Абхазии проходят памятные мероприятия, посвященные патриарху абхазской литературы.

Сухум. 21 февраля. Апсныпресс. Аманда Касландзия. Сегодня основателю абхазской письменности и литературы, прозаику, драматургу, историку, общественному деятелю, народному поэту Абхазии Дмитрию Гулиа исполнилось бы 146 лет.

В Абхазии проходят памятные мероприятия, посвященные патриарху абхазской литературы. С утра, у памятника писателю состоялась церемония возложения цветов. Кроме того, в Государственном мемориальном доме-музее народного поэта открылся вечер памяти, посвященный Дню рождения Дмитрия Гулиа.

Открывая мероприятие, директор дома-музея имени Д. Гулиа Светлана Корсая отметила: «Хочу поприветствовать всех тех, кто сегодня пришел разделить с нами этот праздник. Мы всегда рады видеть вас в нашем музее. На вечере памяти школьники прочтут стихотворения, а также выступят с песнями и танцами».

Также, состоялся Круглый стол, посвященный проблемам Государственного мемориального дома-музея и его перспективам.

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