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Сегодня была война: 27 лет назад началась Отечественная война народа Абхазии
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09:00, 14 Августа 2019
Об августе 1992 года Апсныпресс рассказал доктор исторических наук Аслан Авидзба.
Сухум. 14 августа. Апсныпресс. 27 лет назад, 14 августа 1992 года, в Абхазию вошли войска Госсовета Грузии. Началась Отечественная война народа Абхазии, продлившаяся 413 дней и завершившаяся 30 сентября Победой народа Абхазии.
«У нас тогда оказался лидер, который занял правильную позицию, призвавший народ к сопротивлению. Призыв Ардзинба был началом нашей Победы, без этого призыва и дальнейших шагов, которые предпринимал он и народ, не было бы Победы. Этот день – одна из трагических страниц современной истории Абхазии, но вместе с тем мы должны знать, что трагедия и героика соседствуют, почему я называю это одним из самых трагических и вместе с тем героических дней в нашей истории, потому что день 14 августа не только день начала войны, но и день начала нашей Победы в этой войне», – подчеркнул в беседе с корреспондентом Апсныпресс Авидзба.
Историк отметил, что многие из молодых людей, которые не жили во времена, когда Абхазия была в составе Грузии, думают, что свобода – это данность, но она далась дорогой ценой, ценой колоссальных жертв.
«Свобода – самое дорогое для человека, поэтому она и стоит дороже всего. Поэтому, если мы хотим быть свободными, мы должны быть готовы заплатить за нее. Это относится не только к войне, но и к послевоенному времени. Мы должны понимать, что война и все, что предшествовало нашему времени, – это история, и мы не сможем понять ни один факт, если не будем говорить о причинно-следственных связях. Мы должны понимать, что с начала войны и даже после ее завершения, проблемы, которые к ней привели, не закончились, в какой-то степени они актуальны и сегодня, правда, в другой плоскости. Я провожу параллели потому, что и сегодня у нас есть проблемы с восприятием свободы», – считает ученый.
По мнению Авидзба, у абхазского народа осталось наследие Владислава Ардзинба, сохраненное в телевизионной версии, других средствах передачи информации, которое может помочь найти выход из сложных ситуаций. «Наследие Ардзинба для абхазского государства – это одновременно как фарватер для корабля, который обеспечивает безопасность его плавания и в то же время как совесть для человека, позволяющая из любой ситуации находить достойный выход», – подчеркнул Авидзба.
Сухум. 14 августа. Апсныпресс. 27 лет назад, 14 августа 1992 года, в Абхазию вошли войска Госсовета Грузии. Началась Отечественная война народа Абхазии, продлившаяся 413 дней и завершившаяся 30 сентября Победой народа Абхазии.
«У нас тогда оказался лидер, который занял правильную позицию, призвавший народ к сопротивлению. Призыв Ардзинба был началом нашей Победы, без этого призыва и дальнейших шагов, которые предпринимал он и народ, не было бы Победы. Этот день – одна из трагических страниц современной истории Абхазии, но вместе с тем мы должны знать, что трагедия и героика соседствуют, почему я называю это одним из самых трагических и вместе с тем героических дней в нашей истории, потому что день 14 августа не только день начала войны, но и день начала нашей Победы в этой войне», – подчеркнул в беседе с корреспондентом Апсныпресс Авидзба.
Историк отметил, что многие из молодых людей, которые не жили во времена, когда Абхазия была в составе Грузии, думают, что свобода – это данность, но она далась дорогой ценой, ценой колоссальных жертв.
«Свобода – самое дорогое для человека, поэтому она и стоит дороже всего. Поэтому, если мы хотим быть свободными, мы должны быть готовы заплатить за нее. Это относится не только к войне, но и к послевоенному времени. Мы должны понимать, что война и все, что предшествовало нашему времени, – это история, и мы не сможем понять ни один факт, если не будем говорить о причинно-следственных связях. Мы должны понимать, что с начала войны и даже после ее завершения, проблемы, которые к ней привели, не закончились, в какой-то степени они актуальны и сегодня, правда, в другой плоскости. Я провожу параллели потому, что и сегодня у нас есть проблемы с восприятием свободы», – считает ученый.
По мнению Авидзба, у абхазского народа осталось наследие Владислава Ардзинба, сохраненное в телевизионной версии, других средствах передачи информации, которое может помочь найти выход из сложных ситуаций. «Наследие Ардзинба для абхазского государства – это одновременно как фарватер для корабля, который обеспечивает безопасность его плавания и в то же время как совесть для человека, позволяющая из любой ситуации находить достойный выход», – подчеркнул Авидзба.
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