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Сбербанк Абхазии: заёмщик потребительских кредитов должен обратиться в банк с просьбой об отсрочке платежей
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17:05, 2 Апреля 2020
В Сбербанке Абхазии дали комментарий по рекомендациям Нацбанка.
Сухум. 2 апреля. Апсныпресс. Начальник кредитного отдела по сопровождению кредитных продуктов Сбербанка Абхазии Инна Ханагуа прокомментировала рекомендации Нацбанка Абхазии для кредитных организаций страны.
Инна Ханагуа назвала условия, при которых заемщики смогут реструктуризировать задолженность перед банком: «Сам заёмщик должен обратиться в банк с той или иной просьбой об отсрочке платежей на три месяца. Требования к нему следующие: заёмщик с заявлением обращается в банк с просьбой отсрочить сумму основного долга. Тем не менее, проценты должны уплачиваться ежемесячно. Если же срок кредитного договора заканчивается по истечении трёх месяцев, то банк продлевает срок на основании заявления заемщика, и даёт отсрочку ещё на три месяца. При этом составляется дополнительное соглашение к кредитному договору. Эти условия касаются потребительских кредитов, зарплатные и пенсионные кредиты остаются без изменений, так как зарплаты и пенсии у людей не приостановлены. В случае если заработок заемщика, который брал зарплатный кредит, прекратился, он опять же в письменном виде должен обратиться в банк и предоставить справку о том, что не работает в данной организации. И банк будет решать вопрос, как быть с данным заемщиком».
Отдельно Ханагуа объяснила возможность реструктуризации кредитного договора на срок год и более: «Достаточно простого заявления и пересмотра графика. Банк составляет с клиентом договор о пересмотре графика платежа. Все остальные условия остаются без изменения».
При этом Ханагуа подчеркнула: «Если клиент не обратится с той или иной просьбой, то списания будут проводиться автоматически, в том же режиме, как ранее. Если клиент не оплатил или с клиента был не списан платеж, то эта сумма будет списана с поручителя. Все в том же режиме, пока сам клиент не обратится к нам с просьбой. В одностороннем порядке мы изменить ничего не можем».
Также Ханагуа объяснила, как в условиях чрезвычайного положения заемщик может произвести очередной платеж: «На сегодняшний день есть ограничения по работе транспорта, а клиенты банка живут по всей стране, приехать и оплатить нет возможности. Поэтому мы предлагаем нашим заемщикам в ближайшем филиале Сбербанка оплатить свою задолженность по кредитам и по процентам».
Сухум. 2 апреля. Апсныпресс. Начальник кредитного отдела по сопровождению кредитных продуктов Сбербанка Абхазии Инна Ханагуа прокомментировала рекомендации Нацбанка Абхазии для кредитных организаций страны.
Инна Ханагуа назвала условия, при которых заемщики смогут реструктуризировать задолженность перед банком: «Сам заёмщик должен обратиться в банк с той или иной просьбой об отсрочке платежей на три месяца. Требования к нему следующие: заёмщик с заявлением обращается в банк с просьбой отсрочить сумму основного долга. Тем не менее, проценты должны уплачиваться ежемесячно. Если же срок кредитного договора заканчивается по истечении трёх месяцев, то банк продлевает срок на основании заявления заемщика, и даёт отсрочку ещё на три месяца. При этом составляется дополнительное соглашение к кредитному договору. Эти условия касаются потребительских кредитов, зарплатные и пенсионные кредиты остаются без изменений, так как зарплаты и пенсии у людей не приостановлены. В случае если заработок заемщика, который брал зарплатный кредит, прекратился, он опять же в письменном виде должен обратиться в банк и предоставить справку о том, что не работает в данной организации. И банк будет решать вопрос, как быть с данным заемщиком».
Отдельно Ханагуа объяснила возможность реструктуризации кредитного договора на срок год и более: «Достаточно простого заявления и пересмотра графика. Банк составляет с клиентом договор о пересмотре графика платежа. Все остальные условия остаются без изменения».
При этом Ханагуа подчеркнула: «Если клиент не обратится с той или иной просьбой, то списания будут проводиться автоматически, в том же режиме, как ранее. Если клиент не оплатил или с клиента был не списан платеж, то эта сумма будет списана с поручителя. Все в том же режиме, пока сам клиент не обратится к нам с просьбой. В одностороннем порядке мы изменить ничего не можем».
Также Ханагуа объяснила, как в условиях чрезвычайного положения заемщик может произвести очередной платеж: «На сегодняшний день есть ограничения по работе транспорта, а клиенты банка живут по всей стране, приехать и оплатить нет возможности. Поэтому мы предлагаем нашим заемщикам в ближайшем филиале Сбербанка оплатить свою задолженность по кредитам и по процентам».
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