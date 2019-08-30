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Гагра – самый популярный курорт Абхазии

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13:28, 5 Сентября 2019
Гагра – самый популярный курорт Абхазии
В тройку самых популярных среди туристов направлений вошли Гагра, Пицунда и Цандрыпш.

Сухум. 5 августа. Апсныпресс. Российский сервис бронирования жилья для отдыха «Tvil.ru» выяснил, какие курорты Абхазии пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом.

По данным «Tvil.ru», Гагра, Пицунда и Цандрыпш – самые популярные направления отдыха для российских туристов. Рейтинг составлен по данным анализа оплаченных заявок (броней) жилья туристами для проживания с 1 июня по 31 августа 2019 года.

«Гагра, Пицунда, Цандрыпш, Сухум, Новый Афон, Алахадзы, Гудаута и Гулрыпш вошли в первую восьмерку самых популярных курортов Абхазии по итогам летнего курортного сезона 2019. Летом туристы отдыхали на курортах Абхазии в среднем от 8,5 до 12 ночей и тратили на аренду жилья от 1,5 до 3,6 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдыхать в Абхазии летом в Гудауте, дороже всего – в Гулрыпше», – отмечается на сайте.

«Tvil.ru» приводит данные по средним тратам на аренду жилья в сутки – среднее число забронированных суток по городам:
– Гагра – 1 845 рублей/8,8 ночи; 
– Пицунда – 2 065,5 рублей/8,5 ночи; 
– Цандрыпш – 2 044 рубля 11 ночей; 
– Сухум – 2 505 рублей/10 ночей; 
– Новый Афон – 2 887 рублей/11 ночей; 
– Алахадзы – 3 354 рубля/10,5 ночи; 
– Гудаута – 1 509,5 рублей/12 ночей; 
– Гулрыпш – 3 600 рублей/10,7 ночи.

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