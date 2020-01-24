12:59, 28 Января 2020 49
12:31, 28 Января 2020 73
16:38, 27 Января 2020 495
15:29, 27 Января 2020 301
15:21, 27 Января 2020 321
12:12, 26 Января 2020 497
22:18, 25 Января 2020 514
13:39, 24 Января 2020 1507
13:02, 24 Января 2020 651
12:21, 24 Января 2020 945
15:55, 23 Января 2020 1113
14:58, 23 Января 2020 778
13:29, 23 Января 2020 1021
12:58, 23 Января 2020 841
12:26, 23 Января 2020 492
11:05, 23 Января 2020 616
08:00, 23 Января 2020 723
18:55, 22 Января 2020 882
17:43, 22 Января 2020 694
15:51, 22 Января 2020 682
15:35, 22 Января 2020 963
13:46, 22 Января 2020 803
11:48, 22 Января 2020 1023
15:44, 21 Января 2020 692
14:35, 21 Января 2020 915
Популярное
24.01.2020 1507
23.01.2020 1113
23.01.2020 1021
24.01.2020 945
23.01.2020 841
Саида Делба: во всех лечебно-профилактических учреждениях до 27 марта будет усилен санитарно-эпидемиологический режим
12:59, 28 Января 2020
В Центральной республиканской больнице прошел брифинг.
Сухум. 29 января. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Специалисты Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА в конференц-зале Центральной республиканской больницы на брифинге рассказали о сезонной заболеваемости ОРЗ и ОРВИ в республике.
Начальник Управления лечебно-профилактической помощи Минздрава РА Саида Делба проинформировала: «Во всех лечебно-профилактических учреждениях до 27 марта будет усилен санитарно-эпидемиологический режим, проводятся ограничительные мероприятия для профилактики внутрибольничных инфекций. Посетителей будут пускать к пациентам только при экстренной необходимости и по согласованию с лечащим врачом. Все лечебные учреждения и стационары, в частности: ЦРБ, детскую ЦРБ столицы, обеспечены противовирусными препаратами, антибиотиками, расходными материалами – всем, что необходимо для ведения больных с осложненной вирусной инфекцией. Центральные районные больницы, которые находятся на дотации районных администраций, также обеспечены медикаментами, и по запросу мы будем их снабжать всем необходимым».
Делба также сообщила о порядке работы медиков на границе: «По приказу исполняющего обязанности министра здравоохранения, на границе будет находиться передвижная станция флюорографии вместе с врачами ЦРБ города Гал. Люди, которые пересекают границу, пройдут соответствующие обследования для выявления больных».
Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик назвала цифры и рассказала об эпидемиологической ситуации в стране: «За последние 2 дня в медучреждения республики обратились 250 пациентов, из них 201 – дети. Но критической ситуации в стране нет. Эпидемиологическая ситуация годом ранее была намного сложнее, тогда пришлось вводить карантин. Наблюдается сезонный подъем ОРВИ. В основном, болеют дети, в связи с погодными условиями. Есть 2 случая с летальным исходом среди взрослого населения, это не вирусная этиология, а запущенная бактериальная пневмония. Пациенты лечатся сами дома, принимают какие-то лекарственные средства самостоятельно, а потом в тяжелой форме обращаются в больницу. В таких случаях врачи не всегда могут помочь».
Главный санитарный врач напомнила о важности прививок: «В Грузии от штамма вируса гриппа Б погибли 3 человека за декабрь и январь. Тем, кто в этом году привился, сделал профилактические мероприятия в виде вакцинации, заболевания не грозят, они полностью защищены от этого гриппа. Но нужно ограничить себя и не посещать места, где много людей, поддерживать иммунитет витаминами, не переохлаждаться и не перегреваться».
Главный врач горбольницы Сухума Ада Абухба сообщила о ситуации по заболеваниям в столице: «Количество больных респираторными заболеваниями выросло и довольно значительно, всего 56 больных детей. Мы мониторим ситуацию, есть больные пневмонией, они проходят лечение, их состояние средней тяжести. Эти цифры не позволяют нам ввести карантин. При этом, предприняты все необходимые меры. Также, позвонив в регистратуру поликлиники, можно вызвать врача на дом. В предэпидемический период нами привито около 800 детей, это средние показатели».
При этом, врач-педиатр детской ЦРБ Лиана Эмухвари отметила: «За 3 последних дня количество обращений выросло. Зафиксировано 139 случаев ОРВ всего лишь за 3 дня. И сегодня утром, впервые в этом году, тест на грипп А был положительным».
Тем не менее, Людмила Скорик заявила, что угрозы заражения коронавирусной инфекцией в Абхазии нет: «Но я рекомендую воздержаться от поездок в Китай. В настоящее время там столкнулись с одним из коронавирусов, который приобрел измененные функции и начал передаваться от человека к человеку, чего не было зафиксировано в прошлые годы. Сейчас в Китае проводят очень мощные ограничительные мероприятия».
Сухум. 29 января. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Специалисты Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА в конференц-зале Центральной республиканской больницы на брифинге рассказали о сезонной заболеваемости ОРЗ и ОРВИ в республике.
Начальник Управления лечебно-профилактической помощи Минздрава РА Саида Делба проинформировала: «Во всех лечебно-профилактических учреждениях до 27 марта будет усилен санитарно-эпидемиологический режим, проводятся ограничительные мероприятия для профилактики внутрибольничных инфекций. Посетителей будут пускать к пациентам только при экстренной необходимости и по согласованию с лечащим врачом. Все лечебные учреждения и стационары, в частности: ЦРБ, детскую ЦРБ столицы, обеспечены противовирусными препаратами, антибиотиками, расходными материалами – всем, что необходимо для ведения больных с осложненной вирусной инфекцией. Центральные районные больницы, которые находятся на дотации районных администраций, также обеспечены медикаментами, и по запросу мы будем их снабжать всем необходимым».
Делба также сообщила о порядке работы медиков на границе: «По приказу исполняющего обязанности министра здравоохранения, на границе будет находиться передвижная станция флюорографии вместе с врачами ЦРБ города Гал. Люди, которые пересекают границу, пройдут соответствующие обследования для выявления больных».
Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик назвала цифры и рассказала об эпидемиологической ситуации в стране: «За последние 2 дня в медучреждения республики обратились 250 пациентов, из них 201 – дети. Но критической ситуации в стране нет. Эпидемиологическая ситуация годом ранее была намного сложнее, тогда пришлось вводить карантин. Наблюдается сезонный подъем ОРВИ. В основном, болеют дети, в связи с погодными условиями. Есть 2 случая с летальным исходом среди взрослого населения, это не вирусная этиология, а запущенная бактериальная пневмония. Пациенты лечатся сами дома, принимают какие-то лекарственные средства самостоятельно, а потом в тяжелой форме обращаются в больницу. В таких случаях врачи не всегда могут помочь».
Главный санитарный врач напомнила о важности прививок: «В Грузии от штамма вируса гриппа Б погибли 3 человека за декабрь и январь. Тем, кто в этом году привился, сделал профилактические мероприятия в виде вакцинации, заболевания не грозят, они полностью защищены от этого гриппа. Но нужно ограничить себя и не посещать места, где много людей, поддерживать иммунитет витаминами, не переохлаждаться и не перегреваться».
Главный врач горбольницы Сухума Ада Абухба сообщила о ситуации по заболеваниям в столице: «Количество больных респираторными заболеваниями выросло и довольно значительно, всего 56 больных детей. Мы мониторим ситуацию, есть больные пневмонией, они проходят лечение, их состояние средней тяжести. Эти цифры не позволяют нам ввести карантин. При этом, предприняты все необходимые меры. Также, позвонив в регистратуру поликлиники, можно вызвать врача на дом. В предэпидемический период нами привито около 800 детей, это средние показатели».
При этом, врач-педиатр детской ЦРБ Лиана Эмухвари отметила: «За 3 последних дня количество обращений выросло. Зафиксировано 139 случаев ОРВ всего лишь за 3 дня. И сегодня утром, впервые в этом году, тест на грипп А был положительным».
Тем не менее, Людмила Скорик заявила, что угрозы заражения коронавирусной инфекцией в Абхазии нет: «Но я рекомендую воздержаться от поездок в Китай. В настоящее время там столкнулись с одним из коронавирусов, который приобрел измененные функции и начал передаваться от человека к человеку, чего не было зафиксировано в прошлые годы. Сейчас в Китае проводят очень мощные ограничительные мероприятия».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.