Саида Делба: во всех лечебно-профилактических учреждениях до 27 марта будет усилен санитарно-эпидемиологический режим

В Центральной республиканской больнице прошел брифинг.



Сухум. 29 января. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Специалисты Министерства здравоохранения и социального обеспечения РА в конференц-зале Центральной республиканской больницы на брифинге рассказали о сезонной заболеваемости ОРЗ и ОРВИ в республике.



Начальник Управления лечебно-профилактической помощи Минздрава РА Саида Делба проинформировала: «Во всех лечебно-профилактических учреждениях до 27 марта будет усилен санитарно-эпидемиологический режим, проводятся ограничительные мероприятия для профилактики внутрибольничных инфекций. Посетителей будут пускать к пациентам только при экстренной необходимости и по согласованию с лечащим врачом. Все лечебные учреждения и стационары, в частности: ЦРБ, детскую ЦРБ столицы, обеспечены противовирусными препаратами, антибиотиками, расходными материалами – всем, что необходимо для ведения больных с осложненной вирусной инфекцией. Центральные районные больницы, которые находятся на дотации районных администраций, также обеспечены медикаментами, и по запросу мы будем их снабжать всем необходимым».



Делба также сообщила о порядке работы медиков на границе: «По приказу исполняющего обязанности министра здравоохранения, на границе будет находиться передвижная станция флюорографии вместе с врачами ЦРБ города Гал. Люди, которые пересекают границу, пройдут соответствующие обследования для выявления больных».



Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик назвала цифры и рассказала об эпидемиологической ситуации в стране: «За последние 2 дня в медучреждения республики обратились 250 пациентов, из них 201 – дети. Но критической ситуации в стране нет. Эпидемиологическая ситуация годом ранее была намного сложнее, тогда пришлось вводить карантин. Наблюдается сезонный подъем ОРВИ. В основном, болеют дети, в связи с погодными условиями. Есть 2 случая с летальным исходом среди взрослого населения, это не вирусная этиология, а запущенная бактериальная пневмония. Пациенты лечатся сами дома, принимают какие-то лекарственные средства самостоятельно, а потом в тяжелой форме обращаются в больницу. В таких случаях врачи не всегда могут помочь».



Главный санитарный врач напомнила о важности прививок: «В Грузии от штамма вируса гриппа Б погибли 3 человека за декабрь и январь. Тем, кто в этом году привился, сделал профилактические мероприятия в виде вакцинации, заболевания не грозят, они полностью защищены от этого гриппа. Но нужно ограничить себя и не посещать места, где много людей, поддерживать иммунитет витаминами, не переохлаждаться и не перегреваться».



Главный врач горбольницы Сухума Ада Абухба сообщила о ситуации по заболеваниям в столице: «Количество больных респираторными заболеваниями выросло и довольно значительно, всего 56 больных детей. Мы мониторим ситуацию, есть больные пневмонией, они проходят лечение, их состояние средней тяжести. Эти цифры не позволяют нам ввести карантин. При этом, предприняты все необходимые меры. Также, позвонив в регистратуру поликлиники, можно вызвать врача на дом. В предэпидемический период нами привито около 800 детей, это средние показатели».



При этом, врач-педиатр детской ЦРБ Лиана Эмухвари отметила: «За 3 последних дня количество обращений выросло. Зафиксировано 139 случаев ОРВ всего лишь за 3 дня. И сегодня утром, впервые в этом году, тест на грипп А был положительным».



Тем не менее, Людмила Скорик заявила, что угрозы заражения коронавирусной инфекцией в Абхазии нет: «Но я рекомендую воздержаться от поездок в Китай. В настоящее время там столкнулись с одним из коронавирусов, который приобрел измененные функции и начал передаваться от человека к человеку, чего не было зафиксировано в прошлые годы. Сейчас в Китае проводят очень мощные ограничительные мероприятия».



