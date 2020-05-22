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Главная / Новости / Русская версия / Саида Бутба назначена заместителем Руководителя Администрации Президента Абхазии

Саида Бутба назначена заместителем Руководителя Администрации Президента Абхазии

12:20, 29 Мая 2020
Саида Бутба назначена заместителем Руководителя Администрации Президента Абхазии
Указ об этом подписал Президент РА Аслан Бжания.

Сухум. 29 мая. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о заместителе Руководителя Администрации Президента Республики Абхазия.

Согласно документу, заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Абхазия назначена Бутба Саида Рушниевна.

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