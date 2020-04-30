Сад, свечи и георгиевские ленты: Национальная библиотека приняла участие в акциях к 75-летию Победы

Об акциях, посвященных юбилею Победы, Апсныпресс рассказал директор библиотеки Борис Чолария.



Сухум. 7 мая. Апсныпресс. Аманда Касландзия. Национальная библиотека им. И.Г. Папаскир приняла участие в ряде акций, посвященных 75-летию Победы. Об этом Апсныпресс рассказал директор библиотеки Борис Чолария.



Как сообщил Чолария, сотрудники библиотеки, в рамках международной акции «Сад памяти», цель которой увековечить подвиг каждого погибшего в годы Великой Отечественной войны, высадили деревья: «Мы посадили 30 пальм, 2 барбариса, 4 папоротника и множество других насаждений в память о погибших в Великой Отечественной войне. Кроме того, засадили четыре клумбы со стороны лицевой части здания библиотеки. Причем, саженцы не покупали, прошлись по заброшенным садам, паркам и нашли».



Кроме того, по словам Чолария, 8 мая, в библиотеке пройдет акция «Свеча памяти» - на встрече люди прочтут стихотворения, посвященные Великой Отечественной войне. «Многие наши писатели писали стихи о войне. Очень много стихотворений и на русском языке. Мы хотим прочесть стихи сначала на родном абхазском языке, в оригинале, а затем на русском», - сказал он.



И еще одна акция, которую проведут в библиотеке – 9 мая волонтеры раздадут георгиевские ленты посетителям.



(АП): В марте в России стартовала международная акция «Сад памяти». Её главная цель — высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Во время Великой Отечественной войны против фашистов сражались более 55 тысяч жителей Абхазии, более 17,5 тысячи не вернулись домой. Звание Героя Советского Союза получили 22 жителя Абхазии, трое стали полными кавалерами ордена Славы.