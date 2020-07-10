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С начала противоэпидемических мероприятий на Сovid-19 в Абхазии протестировано 2442 человека
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18:09, 16 Июля 2020
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 140 человек.
Сухум. 16 июля. Апсныпресс. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 140 человек. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвердился, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Всего с начала противоэпидемических мероприятий на COVID-19 в Абхазии протестировано 2442 человека по ПЦР-диагностике и 231 - на определение антител.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.
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