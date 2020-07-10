С начала противоэпидемических мероприятий на Сovid-19 в Абхазии протестировано 2442 человека



За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 140 человек.



Сухум. 16 июля. Апсныпресс. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 140 человек. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвердился, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.



Всего с начала противоэпидемических мероприятий на COVID-19 в Абхазии протестировано 2442 человека по ПЦР-диагностике и 231 - на определение антител.



Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.



