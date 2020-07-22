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С августа прекратится обслуживание банковских карт пенсионеров банкоматами кредитных учреждений Абхазии

230
16:55, 29 Июля 2020
С августа прекратится обслуживание банковских карт пенсионеров банкоматами кредитных учреждений Абхазии

Пенсионеры будут получать пенсии исключительно в кассах Сбербанка и других  банков  Абхазии

Сухум. 29 июля 2020. Апсныпресс. Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия информирует пенсионеров, получающих российские пенсии и доплаты к пенсиям, а также получающих пенсии Республики Абхазия и доплаты к пенсиям,  о том, что с августа 2020 года обслуживание банковских карт пенсионеров банкоматами кредитных учреждений Республики Абхазия  будет прекращено.

Получение вышеуказанных пенсий и доплат к ним будет осуществляться исключительно в кассах Сберегательного банка и иных кредитных учреждений Республики Абхазия, в которых открыты счета пенсионеров. 

Выдача пенсии будет производиться по предъявлении документа, удостоверяющего личность и банковской карты пенсионеров.  

По желанию пенсионера пенсия может выплачиваться по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия. 


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