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С августа прекратится обслуживание банковских карт пенсионеров банкоматами кредитных учреждений Абхазии
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16:55, 29 Июля 2020
Пенсионеры будут получать пенсии исключительно в кассах Сбербанка и других банков Абхазии
Сухум. 29 июля 2020. Апсныпресс. Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия информирует пенсионеров, получающих российские пенсии и доплаты к пенсиям, а также получающих пенсии Республики Абхазия и доплаты к пенсиям, о том, что с августа 2020 года обслуживание банковских карт пенсионеров банкоматами кредитных учреждений Республики Абхазия будет прекращено.
Получение вышеуказанных пенсий и доплат к ним будет осуществляться исключительно в кассах Сберегательного банка и иных кредитных учреждений Республики Абхазия, в которых открыты счета пенсионеров.
Выдача пенсии будет производиться по предъявлении документа, удостоверяющего личность и банковской карты пенсионеров.
По желанию пенсионера пенсия может выплачиваться по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия.
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