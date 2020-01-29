С 4 февраля мигрантам запрещён въезд в Абхазию

Такое решение было принято на межведомственном оперативном совещании для недопущения проникновения коронавируса в Республику Абхазия.



Сухум. 4 февраля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. По поручению исполняющего обязанности Президента Республики Абхазия Валерия Бганба, на межведомственном оперативном совещании представители Министерства просвещения, МЧС, СГБ и Государственной миграционной службы РА обсудили ситуацию по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, а также ограничительные меры для недопущения коронавируса в страну.



Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик сообщила об итогах совещания: «Было решено с 4 февраля ввести карантин на погранпостах «Псоу» и «Ингур» и запретить въезд мигрантам и лицам, приравненным к ним, в страну. Решение было принято, чтобы защитить население от коронавируса в Абхазии».



Людмила Скорик проинформировала об эпидемиологической ситуации в школьных и дошкольных учреждениях: «Ограничительные мероприятия будут введены не по всей республике, а выборочно, по тем объектам, которые действительно имеют подтвержденную заболеваемость среди детей. На данный момент объявить карнитин не позволяют цифры, большой заболеваемости нет. В Сухуме введены ограничительные профилактические мероприятия по детским садам и для младших школьников. В основном, очень большое количество обращений было именно среди этих возрастных групп: 3-4-летних детей и в 3-4 классах школ. Что касается других районов республики, будут приниматься решения по временному закрытию нескольких детских садов Очамчыры, Ткуарчала и Гудауты, где действительно были выявлены случаи заболеваемости среди детей».



Главный терапевт Республиканской больницы Анжела Арчелия назвала цифры: «С 1 января по 4 февраля было около 400 обращений с ОРВИ, из них госпитализировано 69 человек. На данный момент 24 пациента с пневмонией, из них 4 человека в тяжелом состоянии».



Главный врач Республиканской детской больницы Минздравсоцобеспечения Игорь Джопуа также сообщил статистику заболеваемости: «С 1 января насчитывается 1765 заболевших ОРЗ детей, из них подтвержденных случаев гриппа – 10, 7 из них – группы «А» и 3 – группы «В». Было госпитализировано в течение месяца 92 ребенка, на сегодняшний день в стационаре находятся 22 человека. К большому счастью, эти заболевания протекают без видимых осложнений. Дети, которые были госпитализированы на 2-3 суток, отпускаются домой и дальше долечиваются в амбулаторном режиме. Если говорить о статистике, есть небольшой рост: в прошлом году в такое же время было примерно 1300 заболевших детей».



