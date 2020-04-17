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С 21 апреля будет отменён комендантский час в Гагрском и Галском районах

44
15:23, 17 Апреля 2020
С 21 апреля будет отменён комендантский час в Гагрском и Галском районах
Валерий Бганба провёл заседание Совбеза по вопросам защиты населения от коронавирусной инфекции.

Сухум. 17 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр Валерий Бганба провёл заседание Совета безопасности по вопросам защиты населения от коронавирусной инфекции и недопущения её распространения. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.

Члены Совбеза совместно с медицинскими и санитарными экспертами обсудили текущую ситуацию, эффективность введённых ранее предупредительных мер по борьбе с вирусом, режим работы абхазо-российской границы и контрольно-пропускного пункта «Псоу» и др.

Открывая рабочую встречу, и.о. Президента сообщил: 
«Регулярно от Межведомственного оперативного штаба поступают сводные данные о ситуации в республике. Кроме того, мы получаем информацию от районных оперативных штабов. Наряду с данными от некоторых районных администраций поступила просьба рассмотреть возможность определения местными властями графика работы продовольственных рынков, графика работы некоторых предприятий, способных соблюдать все предписанные санитарные нормы в условиях угрозы коронавируса». 

Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия подчеркнул, что на данном этапе все мероприятия проводятся чётко, в соответствии с утверждёнными инструкциями, а также в соответствии с распоряжениями исполняющего обязанности Президента. 

Лечение пациентов проводят в соответствии с инструкциями ВОЗ, ситуация стабильная, с положительной динамикой. У первого пациента Гудаутской ЦРБ, заражённого инфекцией COVID-2019, диагностируются отрицательные тесты на вирус. После повторных исследований пациента будут готовить к выписке.
«Поэтому все должно быть продолжено для того, чтобы мы закрепили окончательно тот эффект, который на сегодняшний день мы имеем», - заключил Цахнакия.

По мнению главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик, веских причин, чтобы не пересмотреть условия защитных мер населения от коронавирусной инфекции она не видит.
«Районные СЭС будут вплотную работать с администрациями районов и городов для того, чтобы по окончании рабочего дня на продовольственных рынках проводилась соответствующая стандартам дезинфекционная обработка», - пояснила Скорик. 

С одобрения санитарных служб с 21 апреля будут сняты ограничения во въезде на территорию Гагрского и Галского районов, отменён комендантский час.

По согласованию с членами Совбеза было решено усилить режим контроля на КПП «Псоу», все пересекающие границу граждане будут размещены в объекте обязательного карантина на 14 дней. 

По предварительной информации,  некоторые меры по защите населения от коронавирусной инфекции будут продлены до первых чисел мая. 

Соответствующее Распоряжение Президента о новых мерах по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 будет подписано и опубликовано сегодня, 17 апреля.

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