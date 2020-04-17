15:39, 17 Апреля 2020
15:23, 17 Апреля 2020 44
10:30, 17 Апреля 2020 171
18:22, 16 Апреля 2020 647
16:37, 16 Апреля 2020 702
16:09, 16 Апреля 2020 525
14:44, 16 Апреля 2020 853
18:55, 15 Апреля 2020 614
14:22, 15 Апреля 2020 571
13:52, 15 Апреля 2020 1069
13:39, 15 Апреля 2020 602
20:12, 14 Апреля 2020 863
18:06, 14 Апреля 2020 889
17:58, 14 Апреля 2020 639
16:47, 14 Апреля 2020 513
16:09, 14 Апреля 2020 699
15:28, 14 Апреля 2020 775
15:23, 14 Апреля 2020 695
12:22, 14 Апреля 2020 558
10:29, 14 Апреля 2020 734
18:34, 13 Апреля 2020 924
18:19, 13 Апреля 2020 914
16:35, 13 Апреля 2020 742
16:02, 13 Апреля 2020 1424
15:22, 13 Апреля 2020 1186
Популярное
10.04.2020 1850
13.04.2020 1424
10.04.2020 1227
10.04.2020 1130
12.04.2020 1127
10.04.2020 1094
15.04.2020 1071
С 21 апреля будет отменён комендантский час в Гагрском и Галском районах
44
15:23, 17 Апреля 2020
Валерий Бганба провёл заседание Совбеза по вопросам защиты населения от коронавирусной инфекции.
Сухум. 17 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр Валерий Бганба провёл заседание Совета безопасности по вопросам защиты населения от коронавирусной инфекции и недопущения её распространения. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.
Члены Совбеза совместно с медицинскими и санитарными экспертами обсудили текущую ситуацию, эффективность введённых ранее предупредительных мер по борьбе с вирусом, режим работы абхазо-российской границы и контрольно-пропускного пункта «Псоу» и др.
Открывая рабочую встречу, и.о. Президента сообщил:
«Регулярно от Межведомственного оперативного штаба поступают сводные данные о ситуации в республике. Кроме того, мы получаем информацию от районных оперативных штабов. Наряду с данными от некоторых районных администраций поступила просьба рассмотреть возможность определения местными властями графика работы продовольственных рынков, графика работы некоторых предприятий, способных соблюдать все предписанные санитарные нормы в условиях угрозы коронавируса».
Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия подчеркнул, что на данном этапе все мероприятия проводятся чётко, в соответствии с утверждёнными инструкциями, а также в соответствии с распоряжениями исполняющего обязанности Президента.
Лечение пациентов проводят в соответствии с инструкциями ВОЗ, ситуация стабильная, с положительной динамикой. У первого пациента Гудаутской ЦРБ, заражённого инфекцией COVID-2019, диагностируются отрицательные тесты на вирус. После повторных исследований пациента будут готовить к выписке.
«Поэтому все должно быть продолжено для того, чтобы мы закрепили окончательно тот эффект, который на сегодняшний день мы имеем», - заключил Цахнакия.
По мнению главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик, веских причин, чтобы не пересмотреть условия защитных мер населения от коронавирусной инфекции она не видит.
«Районные СЭС будут вплотную работать с администрациями районов и городов для того, чтобы по окончании рабочего дня на продовольственных рынках проводилась соответствующая стандартам дезинфекционная обработка», - пояснила Скорик.
С одобрения санитарных служб с 21 апреля будут сняты ограничения во въезде на территорию Гагрского и Галского районов, отменён комендантский час.
По согласованию с членами Совбеза было решено усилить режим контроля на КПП «Псоу», все пересекающие границу граждане будут размещены в объекте обязательного карантина на 14 дней.
По предварительной информации, некоторые меры по защите населения от коронавирусной инфекции будут продлены до первых чисел мая.
Соответствующее Распоряжение Президента о новых мерах по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 будет подписано и опубликовано сегодня, 17 апреля.
Сухум. 17 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, Премьер-министр Валерий Бганба провёл заседание Совета безопасности по вопросам защиты населения от коронавирусной инфекции и недопущения её распространения. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.
Члены Совбеза совместно с медицинскими и санитарными экспертами обсудили текущую ситуацию, эффективность введённых ранее предупредительных мер по борьбе с вирусом, режим работы абхазо-российской границы и контрольно-пропускного пункта «Псоу» и др.
Открывая рабочую встречу, и.о. Президента сообщил:
«Регулярно от Межведомственного оперативного штаба поступают сводные данные о ситуации в республике. Кроме того, мы получаем информацию от районных оперативных штабов. Наряду с данными от некоторых районных администраций поступила просьба рассмотреть возможность определения местными властями графика работы продовольственных рынков, графика работы некоторых предприятий, способных соблюдать все предписанные санитарные нормы в условиях угрозы коронавируса».
Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия подчеркнул, что на данном этапе все мероприятия проводятся чётко, в соответствии с утверждёнными инструкциями, а также в соответствии с распоряжениями исполняющего обязанности Президента.
Лечение пациентов проводят в соответствии с инструкциями ВОЗ, ситуация стабильная, с положительной динамикой. У первого пациента Гудаутской ЦРБ, заражённого инфекцией COVID-2019, диагностируются отрицательные тесты на вирус. После повторных исследований пациента будут готовить к выписке.
«Поэтому все должно быть продолжено для того, чтобы мы закрепили окончательно тот эффект, который на сегодняшний день мы имеем», - заключил Цахнакия.
По мнению главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик, веских причин, чтобы не пересмотреть условия защитных мер населения от коронавирусной инфекции она не видит.
«Районные СЭС будут вплотную работать с администрациями районов и городов для того, чтобы по окончании рабочего дня на продовольственных рынках проводилась соответствующая стандартам дезинфекционная обработка», - пояснила Скорик.
С одобрения санитарных служб с 21 апреля будут сняты ограничения во въезде на территорию Гагрского и Галского районов, отменён комендантский час.
По согласованию с членами Совбеза было решено усилить режим контроля на КПП «Псоу», все пересекающие границу граждане будут размещены в объекте обязательного карантина на 14 дней.
По предварительной информации, некоторые меры по защите населения от коронавирусной инфекции будут продлены до первых чисел мая.
Соответствующее Распоряжение Президента о новых мерах по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 будет подписано и опубликовано сегодня, 17 апреля.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.