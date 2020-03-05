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С 14 марта будут приняты меры по закрытию государственной границы по реке Ингур
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13:03, 11 Марта 2020
В Кабмине прошло совещание с представителями Межведомственного оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции.
Сухум. 11 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание с представителями Межведомственного оперативного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия доложил о работе штаба, о тактике ведения больных с симптомами, схожими с симптомами коронавирусной инфекции: «При схожей симптоматике пациентам проводим экспресс- и ПЦР-диагностику на выявление гриппа штаммов А и В. В случае, если грипп не подтвердился, а симптоматика нарастает, согласно утверждённому протоколу ведения таких больных, материал соответствующим образом направляется в референс-лабораторию Ставрополя. Однако таких пациентов на сегодняшний день не было».
Как сообщил Цахнакия, экспресс тесты для диагностики коронавирусной инфекции поступят в Абхазию 19 марта.
На совещании Бганба обсудил с руководителями профильных ведомств меры по предупреждению проникновения вируса на территорию Абхазии и дал соответствующие поручения. В частности, было поручено соответствующим органам принять меры по закрытию государственной границы по реке Ингур с 14 марта 2020 года. Распоряжение и.о. Президента с указанием срока действия полного ограничения пересечения абхазо-грузинской границы будет издано сегодня, 11 марта.
Межведомственному штабу, совместно с МИДом, поручено рекомендовать жителям Абхазии не выезжать за пределы страны, в особенности, в страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Штабу рекомендовано пересмотреть перечень препаратов, подлежащих государственному резерву лекарств и медицинских изделий для обеспечения лечебных учреждений страны.
Сухум. 11 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр Валерий Бганба провёл совещание с представителями Межведомственного оперативного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия доложил о работе штаба, о тактике ведения больных с симптомами, схожими с симптомами коронавирусной инфекции: «При схожей симптоматике пациентам проводим экспресс- и ПЦР-диагностику на выявление гриппа штаммов А и В. В случае, если грипп не подтвердился, а симптоматика нарастает, согласно утверждённому протоколу ведения таких больных, материал соответствующим образом направляется в референс-лабораторию Ставрополя. Однако таких пациентов на сегодняшний день не было».
Как сообщил Цахнакия, экспресс тесты для диагностики коронавирусной инфекции поступят в Абхазию 19 марта.
На совещании Бганба обсудил с руководителями профильных ведомств меры по предупреждению проникновения вируса на территорию Абхазии и дал соответствующие поручения. В частности, было поручено соответствующим органам принять меры по закрытию государственной границы по реке Ингур с 14 марта 2020 года. Распоряжение и.о. Президента с указанием срока действия полного ограничения пересечения абхазо-грузинской границы будет издано сегодня, 11 марта.
Межведомственному штабу, совместно с МИДом, поручено рекомендовать жителям Абхазии не выезжать за пределы страны, в особенности, в страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Штабу рекомендовано пересмотреть перечень препаратов, подлежащих государственному резерву лекарств и медицинских изделий для обеспечения лечебных учреждений страны.
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