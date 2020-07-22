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С 1 августа депутаты Парламента уходят в отпуск.
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15:52, 27 Июля 2020
Продолжительность депутатских каникул – 36 календарных дней.
Сухум. 27 июля 2020. Апсныпресс. C 1 августа депутаты Парламента уходят в ежегодный оплачиваемый отпуск. Продолжительность депутатских каникул – 36 календарных дней.
На последнем заседании осенне-весенней сессии Парламента предполагалось создать парламентскую рабочую группу для подведения итогов комиссии по изучению вопроса экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Республики Абхазия. Работу этой группы предполагалось завершить 30 сентября 2020 года. Но рабочая группа так и не была сформирована, так как при голосовании не было набрано нужное число голосов депутатов.
Сухум. 27 июля 2020. Апсныпресс. C 1 августа депутаты Парламента уходят в ежегодный оплачиваемый отпуск. Продолжительность депутатских каникул – 36 календарных дней.
На последнем заседании осенне-весенней сессии Парламента предполагалось создать парламентскую рабочую группу для подведения итогов комиссии по изучению вопроса экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Республики Абхазия. Работу этой группы предполагалось завершить 30 сентября 2020 года. Но рабочая группа так и не была сформирована, так как при голосовании не было набрано нужное число голосов депутатов.
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