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С 1 августа депутаты Парламента уходят в отпуск.

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15:52, 27 Июля 2020
С 1 августа депутаты Парламента уходят в отпуск.
Продолжительность депутатских каникул –  36 календарных дней.

Сухум. 27 июля 2020. Апсныпресс. C 1 августа депутаты Парламента уходят в ежегодный оплачиваемый отпуск. Продолжительность  депутатских каникул –  36 календарных дней.

На последнем заседании осенне-весенней сессии Парламента  предполагалось создать парламентскую рабочую группу для подведения итогов комиссии по изучению вопроса экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Республики Абхазия.  Работу этой группы предполагалось завершить 30 сентября 2020 года. Но рабочая группа так и не была сформирована, так как при голосовании не было набрано нужное число голосов депутатов. 


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