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Рустам Минниханов поздравил Рауля Хаджимба с победой на президентских выборах

16
13:04, 13 Сентября 2019
Рустам Минниханов поздравил Рауля Хаджимба с победой на президентских выборах
«Прошедший непростой избирательный процесс и результаты выборов свидетельствуют о том, что Вам предстоит большая работа по дальнейшему сплочению абхазского общества», - отмечается в поздравительной телеграмме.

Сухум. 13 сентября. Апсныпресс. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил Президента Абхазии Рауля Хаджимба с победой на президентских выборах:

«Уважаемый Рауль Джумкович!

От души поздравляю Вас с победой на выборах Президента Республики Абхазия. Прошедший непростой избирательный процесс и результаты выборов свидетельствуют о том, что Вам предстоит большая работа по дальнейшему сплочению абхазского общества и вместе с тем позволяют рассчитывать на поддержку граждан страны, оценивших Вашу предыдущую деятельность на высоком государственному посту.

Желаю Вам дальнейшей вдохновенной, активной и плодотворной работы на благо родной Абхазии и народа Республики. Энергии и вдохновения для реализации всех полезных начинаний».

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