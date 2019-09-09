Рустам Минниханов поздравил Рауля Хаджимба с победой на президентских выборах

«Прошедший непростой избирательный процесс и результаты выборов свидетельствуют о том, что Вам предстоит большая работа по дальнейшему сплочению абхазского общества», - отмечается в поздравительной телеграмме.



Сухум. 13 сентября. Апсныпресс. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил Президента Абхазии Рауля Хаджимба с победой на президентских выборах:



«Уважаемый Рауль Джумкович!



От души поздравляю Вас с победой на выборах Президента Республики Абхазия. Прошедший непростой избирательный процесс и результаты выборов свидетельствуют о том, что Вам предстоит большая работа по дальнейшему сплочению абхазского общества и вместе с тем позволяют рассчитывать на поддержку граждан страны, оценивших Вашу предыдущую деятельность на высоком государственному посту.



Желаю Вам дальнейшей вдохновенной, активной и плодотворной работы на благо родной Абхазии и народа Республики. Энергии и вдохновения для реализации всех полезных начинаний».