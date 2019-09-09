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Рустам Минниханов поздравил Рауля Хаджимба с победой на президентских выборах
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13:04, 13 Сентября 2019
«Прошедший непростой избирательный процесс и результаты выборов свидетельствуют о том, что Вам предстоит большая работа по дальнейшему сплочению абхазского общества», - отмечается в поздравительной телеграмме.
Сухум. 13 сентября. Апсныпресс. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил Президента Абхазии Рауля Хаджимба с победой на президентских выборах:
«Уважаемый Рауль Джумкович!
От души поздравляю Вас с победой на выборах Президента Республики Абхазия. Прошедший непростой избирательный процесс и результаты выборов свидетельствуют о том, что Вам предстоит большая работа по дальнейшему сплочению абхазского общества и вместе с тем позволяют рассчитывать на поддержку граждан страны, оценивших Вашу предыдущую деятельность на высоком государственному посту.
Желаю Вам дальнейшей вдохновенной, активной и плодотворной работы на благо родной Абхазии и народа Республики. Энергии и вдохновения для реализации всех полезных начинаний».
Сухум. 13 сентября. Апсныпресс. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил Президента Абхазии Рауля Хаджимба с победой на президентских выборах:
«Уважаемый Рауль Джумкович!
От души поздравляю Вас с победой на выборах Президента Республики Абхазия. Прошедший непростой избирательный процесс и результаты выборов свидетельствуют о том, что Вам предстоит большая работа по дальнейшему сплочению абхазского общества и вместе с тем позволяют рассчитывать на поддержку граждан страны, оценивших Вашу предыдущую деятельность на высоком государственному посту.
Желаю Вам дальнейшей вдохновенной, активной и плодотворной работы на благо родной Абхазии и народа Республики. Энергии и вдохновения для реализации всех полезных начинаний».
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