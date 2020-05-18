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Главная / Новости / Русская версия / Рустам Латипов назначен заместителем Председателя – начальником Пограничного отряда Службы государственной безопасности Абхазии

Рустам Латипов назначен заместителем Председателя – начальником Пограничного отряда Службы государственной безопасности Абхазии

36
20:19, 21 Мая 2020
Рустам Латипов назначен заместителем Председателя – начальником Пограничного отряда Службы государственной безопасности Абхазии
Соответсвующий Указ подписал Президент Аслан Бжания.

Сухум. 21 мая. Апсныпресс. Президент Абхазии подписал Указ о заместителе Председателя – начальнике Пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазия.
 
 В документе говорится:
 
"1. Освободить полковника Чачхиани Нодари Георгиевича от воинской должности заместителя Председателя – начальника Пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазия.
2. Зачислить Чачхиани Нодари Георгиевича в распоряжение  Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия.
3. Назначить заместителем Председателя – начальником Пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазия полковника Латипова Рустама Эргашевича".


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