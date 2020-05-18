20:26, 21 Мая 2020 22
20:19, 21 Мая 2020 36
19:10, 21 Мая 2020 171
17:40, 21 Мая 2020 138
17:34, 21 Мая 2020 200
15:06, 21 Мая 2020 317
14:11, 21 Мая 2020 676
11:40, 21 Мая 2020 454
11:07, 21 Мая 2020 284
20:29, 20 Мая 2020 616
20:15, 20 Мая 2020 423
19:06, 20 Мая 2020 977
17:16, 20 Мая 2020 456
15:26, 20 Мая 2020 369
15:05, 20 Мая 2020 623
19:21, 19 Мая 2020 1221
18:33, 19 Мая 2020 505
18:17, 19 Мая 2020 750
16:48, 19 Мая 2020 600
16:16, 19 Мая 2020 526
14:48, 19 Мая 2020 379
13:43, 19 Мая 2020 556
08:26, 19 Мая 2020 664
21:13, 18 Мая 2020 404
20:03, 18 Мая 2020 682
Популярное
18.05.2020 3157
15.05.2020 1771
15.05.2020 1515
14.05.2020 1430
14.05.2020 1404
19.05.2020 1221
15.05.2020 1181
Рустам Латипов назначен заместителем Председателя – начальником Пограничного отряда Службы государственной безопасности Абхазии
36
20:19, 21 Мая 2020
Соответсвующий Указ подписал Президент Аслан Бжания.
Сухум. 21 мая. Апсныпресс. Президент Абхазии подписал Указ о заместителе Председателя – начальнике Пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазия.
В документе говорится:
"1. Освободить полковника Чачхиани Нодари Георгиевича от воинской должности заместителя Председателя – начальника Пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазия.
2. Зачислить Чачхиани Нодари Георгиевича в распоряжение Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия.
3. Назначить заместителем Председателя – начальником Пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазия полковника Латипова Рустама Эргашевича".
Сухум. 21 мая. Апсныпресс. Президент Абхазии подписал Указ о заместителе Председателя – начальнике Пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазия.
В документе говорится:
"1. Освободить полковника Чачхиани Нодари Георгиевича от воинской должности заместителя Председателя – начальника Пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазия.
2. Зачислить Чачхиани Нодари Георгиевича в распоряжение Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия.
3. Назначить заместителем Председателя – начальником Пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазия полковника Латипова Рустама Эргашевича".
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.