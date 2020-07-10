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Руслан Тванба назначен генеральным директором «Апсныргылара»
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21:53, 17 Июля 2020
Приказ об этом подписан сегодня вице-премьером, министром экономики Республики Абхазия Кристиной Озган.
Сухум. 17 июля. Апсныпресс. Руслан Тванба назначен генеральным директором Государственной компании «Апсныргылара». Приказ об этом подписан сегодня вице-премьером, министром экономики Республики Абхазия Кристиной Озган.
Тванба Руслан Рауфович родился 17 ноября 1956 г. в с. Дурипш Гудаутского района Абхазской АССР.
В 1973 году окончил Дурипшскую школу.
С 1977 по 1979 проходил военную службу в Вооруженных силах СССР.
В 1982 году окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство".
С 1982 по 1985 годы работал в Управлении производственно-технической комплектации треста № 6 заместителем инженера отдела комплектации.
С 1985 по 1989 годы работал в Комбинате производственных предприятий общестроительного треста №6 МС ГССР.
С 1989 по 1993 годы работал заместителем начальника производства в Управлении крупноблочного домостроения №1 треста «Абхазстрой» РНППСО «Грузпромгражданстроя».
С 1993 по 1999 годы - начальник производства завода железобетонных изделий №2.
С 1999 по 2010 занимал должность директора завода железобетонных изделий №2 (с 2007 года Унитарное предприятие «Сухумстрой»);
С 2010 по 2015 годы занимал должность генерального директора ГК «Апсныргылара».
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992 -1993 гг. Имеет награды.
Женат, отец двоих детей.
Сухум. 17 июля. Апсныпресс. Руслан Тванба назначен генеральным директором Государственной компании «Апсныргылара». Приказ об этом подписан сегодня вице-премьером, министром экономики Республики Абхазия Кристиной Озган.
Тванба Руслан Рауфович родился 17 ноября 1956 г. в с. Дурипш Гудаутского района Абхазской АССР.
В 1973 году окончил Дурипшскую школу.
С 1977 по 1979 проходил военную службу в Вооруженных силах СССР.
В 1982 году окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство".
С 1982 по 1985 годы работал в Управлении производственно-технической комплектации треста № 6 заместителем инженера отдела комплектации.
С 1985 по 1989 годы работал в Комбинате производственных предприятий общестроительного треста №6 МС ГССР.
С 1989 по 1993 годы работал заместителем начальника производства в Управлении крупноблочного домостроения №1 треста «Абхазстрой» РНППСО «Грузпромгражданстроя».
С 1993 по 1999 годы - начальник производства завода железобетонных изделий №2.
С 1999 по 2010 занимал должность директора завода железобетонных изделий №2 (с 2007 года Унитарное предприятие «Сухумстрой»);
С 2010 по 2015 годы занимал должность генерального директора ГК «Апсныргылара».
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992 -1993 гг. Имеет награды.
Женат, отец двоих детей.
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